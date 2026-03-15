Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout redirigée vers Godbout

Un problème technique au débarcadère de Baie-Comeau force la redirection des traversées vers Godbout pour le reste de la journée du 15 mars.

La Société des traversiers du Québec (STQ) indique que la traverse reliant Matane, Baie-Comeau et Godbout est temporairement redirigée vers le quai de Godbout en raison de problèmes techniques au débarcadère de Baie-Comeau.

L’avis a été émis dimanche à 15 h 41. Par conséquent, aucune traversée n’est prévue entre Matane et Baie-Comeau pour le reste de la journée.

Selon l’horaire en vigueur, le prochain départ demeure prévu à 17 h de Godbout vers Matane.

Les usagers sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence et à consulter les mises à jour de la STQ pour connaître l’évolution de la situation.