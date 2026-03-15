Une exploration des lieux avec « Dérivoïds » à Baie-Comeau

Une installation sculpturale interactive de l’artiste Emmanuel Guy prendra place à la salle d’exposition de l’Alternative à Baie-Comeau. L’exposition Dérivoïds invite le public à réfléchir à notre rapport aux lieux et aux autres.

Issue d’une résidence de recherche réalisée à l’été 2025 sur la Côte-Nord, l’exposition sera présentée du 19 mars au 17 mai. Le vernissage aura lieu le 19 mars dès 17 h, en présence de l’artiste.

Dérivoïds s’inscrit dans un cycle de travail pluriannuel dans lequel Emmanuel Guy s’interroge sur les relations que les individus entretiennent avec les lieux qu’ils habitent et fréquentent.

L’artiste avance l’idée que l’existence humaine peut être perçue comme une expérience sculpturale. « Où est-ce que je me place dans cet espace ? Je m’aligne sur qui ? Qu’est-ce que j’y recueille ? Qui est-ce que j’évite ? »

Pour ce projet, Emmanuel Guy a conçu un dispositif permettant d’observer les relations entre spatialité et matérialité dans les gestes répétés du quotidien.

L’installation se compose d’une multitude de sculptures modulaires en frêne cintré. Chacune reprend la forme d’un ancien carcan, tout en pouvant également évoquer un visage humain. Déployées dans l’espace, ces sculptures agissent comme des instruments de mesure qui réagissent à deux types de forces : l’habitat physique et construit, ainsi que les interactions sociales qui s’y produisent.

Lorsqu’elles sont placées dans un espace public, les sculptures individuelles se rapprochent et s’éloignent les unes des autres, à la manière d’oiseaux en vol au sein de leur murmuration. La figure ainsi formée traduit la perception des forces qui structurent un lieu à un moment donné.

L’artiste invite également les passants à manipuler et à réorganiser les sculptures. Ce processus lui permet de documenter l’expérience personnelle des lieux et de leur composition matérielle. Les images fixes et les courtes séquences vidéo captées lors de ces interventions s’ajoutent ensuite au matériel utilisé pour créer les installations présentées en salle.

Installé à Rimouski, Emmanuel Guy utilise les techniques de l’ébénisterie pour concevoir des œuvres d’art actuel. Sa pratique s’inscrit principalement dans les domaines de la sculpture et de l’installation, auxquels il ajoute ponctuellement des éléments performatifs, de photovidéo ou d’imprimé.

Depuis 2011, son travail a été présenté dans plusieurs expositions collectives, notamment avec le regroupement Voir à l’Est, le Musée du Bas-Saint-Laurent et le Centre d’artiste Caravansérail. L’artiste est aussi professeur en transport maritime et politiques publiques à l’Université du Québec à Rimouski.

L’exposition est présentée en partenariat avec la Ville de Baie-Comeau. Les visiteurs pourront la découvrir du jeudi au dimanche, de 10 h à 16 h.