Changements et annulations à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout
Le F.-A.-Gauthier. Photo archives
Les conditions de navigation défavorables poussent la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout à modifier son horaire du 16 mars et à annuler les traversées du lendemain.
Pour aujourd’hui, la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, est redirigée vers Baie-Comeau. Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h. Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.
Quant à demain, le 17 mars, toutes les traversées prévues sont annulées. Les dépôts sur réservations seront remboursés.
« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service », indique la Société des traversiers du Québec.
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