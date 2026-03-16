Incendie sur la rue Delanoë : la Ville de Baie-Comeau corrige certaines informations

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une résidence de la rue Delanoë à Baie-Comeau, la Ville affirme que certaines informations relayées sur les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité des opérations menées par les pompiers.

Le sinistre s’est déclaré en fin de soirée au 1003, rue Delanoë, selon les informations transmises par le service de sécurité incendie de la Ville. Bien que la cause demeure inconnue pour l’instant, les premières constatations indiquent que le feu aurait pris naissance au sous-sol de la résidence.

La maison est considérée comme une perte totale. Les six occupants ont été pris en charge après avoir été incommodés par la fumée, mais aucune blessure grave n’a été rapportée.

Par ailleurs, la Ville tient à préciser que la présence de neige devant les bornes-fontaines n’aurait pas nui aux opérations des pompiers, contrairement à ce qui a circulé sur certaines plateformes en ligne.

” Dès leur arrivée sur place, les pompiers ont pu faire leur travail sans délai et sans aucun problème “, a indiqué le porte-parole de la Ville, Pierre-Olivier Normand, agent aux communications.