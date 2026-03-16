Meurtre à Baie-Comeau : quatre suspects accusés de meurtre prémédité

Près de deux mois après le meurtre de Jérémie Barrette survenu derrière les Galeries Baie-Comeau, quatre suspects font maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré.

Tommy Tremblay, 39 ans, de Sept-Îles, Nathaniel Martel-Comeau, 27 ans, Gabriel Thibeault-Cormier, 23 ans, également de Sept-Îles, et Smarley Dujour, 19 ans, de Montréal, comparaissaient lundi au palais de justice de Baie-Comeau. C’est à ce moment que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé de nouvelles accusations de meurtre au premier degré.

Les quatre accusés faisaient déjà face à des accusations liées aux armes à feu, soit de possession non autorisée d’une arme prohibée et de s’être trouvés dans un véhicule alors qu’une arme y était dissimulée.

Les événements remontent au 22 janvier vers 17 h 30. Jérémie Barrette aurait été pris pour cible alors qu’il sortait par l’arrière du centre commercial les Galeries Baie-Comeau. L’homme a été atteint par balle et a succombé à ses blessures.

Des témoins présents sur les lieux ont rapporté avoir entendu plusieurs coups de feu. À la suite de l’événement, les employés et les clients du centre commercial ont dû demeurer confinés pendant environ 45 minutes, le temps que les policiers sécurisent les lieux.

Le vaste déploiement policier a permis de retrouver les présumés auteurs du crime rapidement. Les agents ont intercepté un véhicule suspect sur la route 138 près de Rivière-Pentecôte et les six personnes qui y prenaient place ont été arrêtées. Deux ont été remises en liberté et les quatre autres sont demeurées détenues.

Selon la Sûreté du Québec, cette affaire serait probablement liée à des conflits entourant le contrôle du trafic de stupéfiants. « On peut relier cet événement-là aux violences armées qui ont lieu depuis trois ans sur la Côte-Nord », avait confirmé Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

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