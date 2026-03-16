Phase d’ingénierie : AquaBoreal signe une entente avec une firme danoise 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:23 AM - 16 mars 2026
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C’est à Baie-Trinité que s’établira le projet de production de saumon AquaBoreal. Photo Charlotte Vuillemin

AquaBoreal entre dans la phase d’ingénierie détaillée. Pour soutenir cette étape, l’entreprise conclut une entente de collaboration avec la firme danoise GlobaQ, en plus de travailler avec des firmes québécoises, dont CIMA+.

Cette entente est une nouvelle étape importante pour AquaBoreal pour son projet d’élevage de saumon en bassins terrestres à Baie-Trinité. 

« L’achèvement de ces étapes confirme que le projet entre dans une phase décisive où nous devons continuer de travailler avec les meilleures entreprises au monde », soutient Léopold Landry, président et cofondateur d’AquaBoreal, par voie de communiqué. 

AquaBoreal indique que la firme GlobaQ est reconnue pour son expertise dans la conception et la fourniture d’installations d’élevage de saumon en bassin terrestre utilisant la technologie RAS (systèmes d’aquaculture en recirculation), la technologie utilisée par AquaBoreal.

Les collaborations avec les firmes québécoises, dont CIMA+, sont aussi toujours d’actualité. L’équipe de développement s’est aussi renforcée avec l’arrivée de Frare & Gallant, une entreprise québécoise spécialisée en gestion de construction de projets.

« Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés jusqu’à présent et reconnaissants du soutien reçu tant du gouvernement du Canada que du gouvernement du Québec. Nous sommes convaincus qu’une aquaculture de haute performance peut être développée ici même, sur la Côte-Nord », ajoute M. Landry. 

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