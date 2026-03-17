Un tournoi de curling au profit de la SLA à Forestville

La générosité de la communauté a été au rendez-vous le 14 mars dernier, alors que le Club de curling de Forestville tenait un tournoi-bénéfice au profit de la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA). L’initiative, lancée en l’honneur d’un bénévole bien connu du milieu, a largement surpassé les attentes.

« C’est la première fois qu’on organise ce tournoi », explique Joanne Tremblay, administratrice du club. « On ne s’attendait jamais à ça, on pensait ramasser 500 $ à peu près. »

Au total, 3 500 $ ont été recueillis grâce aux contributions volontaires des membres et aux profits générés par le tournoi. « Les gens ont été hyper généreux », souligne Mme Tremblay.

L’événement a été organisé à la suite du diagnostic de SLA reçu par Jacques Beauchamp, une figure importante du club. « Jacques Beauchamp, c’est un grand bénévole au club de curling », rappelle la membre du conseil d’administration. « On a décidé de faire ça pour la cause. »

Bien que l’initiative soit inspirée par sa situation, les fonds amassés ne lui sont pas destinés directement. « On donne le montant à la société de recherche sur la SLA, mais en son nom à lui », précise Mme Tremblay.

Au moment de la remise officielle, Jacques Beauchamp était accompagné de sa conjointe, Juliette Fournier, ainsi que du président du conseil d’administration du club, Isidor Leblanc. La journée a également été marquée par la visite de Danny Lessard, un autre Forestvillois atteint de la maladie.

L’élan de solidarité a même dépassé le cadre du curling. Un groupe local de joueurs de pickleball, un autre sport pratiqué et supporté par M. Beauchamp, a également contribué à la cause en organisant sa propre collecte de fonds.