Haute-Côte-Nord : le conseil des maires octroie trois contrats

Par Johannie Gaudreault 3:09 PM - 18 mars 2026
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Trois contrats ont été accordés par le conseil des maires lors de la dernière séance tenue à la MRC de La Haute-Côte-Nord. Photo archives

Réuni en séance ordinaire le 17 mars aux Escoumins, le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord a accordé trois contrats.

Le premier a été octroyé à la firme Communagir, au montant de 22 041,06 $ (avant taxes). Ce mandat vise à accompagner la MRC dans la mise en œuvre des actions issues de la planification stratégique du regroupement des partenaires en développement social, en soutenant notamment le passage vers l’opérationnalisation du plan d’action.

Transport de conteneurs depuis l’écocentre

Les élus ont également octroyé un contrat à Groupe SRV Inc., d’une valeur de 88 270 $ (avant taxes), pour assurer un service de transport sur demande de conteneurs transrouliers. Celui-ci concerne principalement les déplacements entre l’écocentre de Sacré-Cœur, Les Bergeronnes et d’autres destinations du territoire.

Contrôle qualitatif pour la plateforme de compostage

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une plateforme de compostage, la MRC de La Haute-Côte-Nord a confié à Artelia Canada Inc. un mandat de services techniques en contrôle qualitatif des matériaux. Le contrat, attribué à la suite d’un appel d’offres sur invitation, s’élève à 66 838,80 $ (avant taxes).

Johannie Gaudreault

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