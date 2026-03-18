Un concert à l’église St-Luc de Forestville

La mezzo-soprano Cyndia Quinn s’arrête à l’église St-Luc de Forestville le 11 avril prochain pour un concert empreint de douceur et de réconfort.

Son spectacle aura lieu à 19 h en marge de sa tournée des églises du Québec. Il promet un moment musical apaisant, porté par une voix reconnue pour sa capacité à toucher le public.

Après avoir présenté 27 concerts à travers la province, l’artiste a pris une pause afin de se recentrer sur ses aspirations profondes. Marquée par une enfance difficile, elle a nourri le désir d’aider les autres, s’impliquant notamment, avec son époux, dans la prévention de la toxicomanie et l’hébergement.

Au fil du temps, plusieurs l’ont encouragée à renouer avec le chant. « Pourquoi ne chantes-tu pas ? Quand tu chantes, les gens ressentent beaucoup de joie et de réconfort. Mme Cyndia Quinn donnera ce concert en vous apaisant le cœur avec sa voix », exprime-t-on dans un communiqué.

Accompagnée de deux musiciens, Cyndia Quinn proposera un répertoire composé de grandes œuvres classiques signées notamment Mozart, Bach, Franck et Schubert, en plus d’interpréter différentes versions de l’Ave Maria.

Le public est ainsi convié à « raviver [sa] passion musicale et à vivre un temps de calme intérieur » lors de cette soirée qui se veut accessible au plus grand nombre. Les billets sont vendus au coût de 25 $.

Pour information, il est possible de communiquer avec la paroisse au 418 587-4018. Les billets sont également disponibles en ligne sur le site Internet de l’artiste.

Carrière musicale

Dès l’enfance, Cyndia Quinn développe un intérêt marqué pour le chant, influencée par sa mère, Johanne Quinn, ancienne enfant-vedette des années 1970 ayant évolué sous l’aile du chanteur Michel Louvain. Bien que la carrière de cette dernière ait été brève, cet héritage artistique a profondément marqué le parcours de Cyndia et contribué à forger son attachement à la musique.

C’est au début de la vingtaine que la chanteuse entreprend ses premières prestations publiques. Sa voix riche et cristalline lui permet de se démarquer rapidement lors de célébrations religieuses et de festivals régionaux. Elle s’illustre notamment dans l’interprétation d’œuvres sacrées et classiques, un répertoire exigeant où s’expriment finesse et intensité émotionnelle.