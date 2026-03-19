Les gymnastes du club L’Envol de Forestville se démarquent à Chicoutimi

Quinze gymnastes du Club l’Envol de Forestville ont livré des performances solides lors d’une journée de compétition interrégionale, marquée notamment par les honneurs d’Eva Leonard au cumulatif.

C’est le samedi 14 mars que se tenait une rencontre interrégionale à la palestre de Chicoutimi, réunissant sept clubs du Saguenay et de la Côte-Nord. La journée, amorcée dès 7 h et s’étirant jusqu’en soirée, a été marquée par un enchaînement soutenu d’épreuves, les groupes se succédant entre le plateau d’échauffement et celui de compétition.

Le club L’Envol de Forestville y était représenté par 15 gymnastes évoluant aux niveaux R2 à R5. Plusieurs athlètes ont su tirer leur épingle du jeu, à commencer par Eva Leonard, en catégorie R5 (13-14 ans), qui « est sortie la meilleure gymnaste du cumulatif des appareils », selon son entraîneuse Nancy Therrien.

Elle a notamment remporté l’or au saut et au trampoline, en plus d’obtenir l’argent à la poutre, terminant également quatrième aux barres et au sol, et cinquième au tumbling, parmi sept participantes.

En R4 (15 ans et plus), Sarah Morin-Tremblay a récolté des rubans de quatrième place aux barres et au sol, en plus de se classer sixième au tumbling et septième à la poutre et au trampoline.

Chez les R3 (13-14 ans), Aurélie Laurencelle et Charlotte Gilbert ont toutes deux accédé au podium à la poutre, avec des quatrième et sixième places respectivement. Aurélie Laurencelle a également pris le dixième rang au saut.

La catégorie R3 (11-12 ans), la plus relevée avec 23 gymnastes, a donné lieu à plusieurs résultats notables. Au trampoline, Sara-Maude Girard a décroché la médaille de bronze, suivie de Livia Laurencelle (4e), Brittany Fournier (5e) et Mary-Jay Tremblay-Roussy (8e).

À la poutre, Brittany Fournier est montée sur la troisième marche du podium, tandis que Sara-Maude Girard et Mary-Jay Tremblay-Roussy ont respectivement terminé cinquième et sixième. Au cumulatif des appareils, Brittany Fournier s’est classée septième, devant Sara-Maude Girard (10e) et Mary-Jay Tremblay-Roussy (13e).

En R3 (9-10 ans), Charlotte Dufour s’est illustrée avec une médaille de bronze à la poutre et un ruban de sixième place au total des appareils. Romy Gagnon a pour sa part décroché l’argent au sol, tandis que Maëva Gagné et Rosalie Imbeault ont également obtenu plusieurs classements parmi les 10 premières à différents appareils.

Du côté de la catégorie R2 (9-10 ans), une nouveauté cette saison comptant 16 gymnastes, Mathilde Dufour a terminé troisième au cumulatif des appareils, notamment grâce à une deuxième place au tumbling et une troisième à la poutre. Béatrice Lesage s’est quant à elle classée cinquième au sol et au saut, ainsi que sixième au trampoline.

Le club souligne la performance de l’ensemble de ses représentantes, ainsi que l’implication des entraîneuses Nancy Therrien et Joanie Brassard, appuyées par les aides-entraîneuses Véronique Lapointe et Sarah Tremblay-Morin.

Le prochain rendez-vous pour L’Envol de Forestville est prévu les 27 et 28 mars à Baie-Comeau, à l’occasion du troisième et dernier championnat régional.