Le club de marche de Forestville débute ses activités

Le club de marche de Forestville a officiellement débuté ses activités la semaine dernière. Quelques marcheurs ont bravé la tempête et les grands vents pour se rejoindre au centre commercial de la municipalité pour marcher et jaser un brin.

C’est grâce à un partenariat avec Loisir et Sport Côte-Nord que Julie Bourgeault, une kinésiologue du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, s’implique pour relancer les clubs de marche dans la région.

L’initiative consiste à fonder des clubs de marche avec un ou une responsable pouvant s’occuper de la gestion et des trajets des marches hebdomadaires ou mensuelles.

Celui de Forestville avait connu des vagues de popularité, et une poignée de marcheurs se sont joints pour la première sortie officielle du club de marche.

Cette journée-là d’intenses rafales de vent ont convaincu beaucoup de potentiels marcheurs de rester chez eux, mais cela n’a pas trop embêté Julie Bourgeault.

« On a trouvé les responsables du groupe, et il n’y a pas loin de 200 personnes dans le groupe. Il y a des gens qui s’ajoutent encore au groupe, et peut-être qu’ils attendent une bonne occasion pour sortir », a-t-elle commenté.

Comme l’a dit une des responsables, venir marche « c’est bon pour le social » en plus d’être bon pour la santé.

La kinésiologue a également mentionné que les efforts se poursuivent pour que chaque municipalité ait son club de marche, avec une personne responsable pour prendre les présences.

« À Sacré-Cœur on est en train de voir à ça, et à Tadoussac à fonctionne déjà bien », relate Mme Bourgeault.

Une marche aura d’ailleurs lieu pour les club de marche des Escoumins le mardi 24 mars à 10h sur la promenade de la municipalité.

Elle rappelle au passage que la personne responsable n’a pas nécessairement besoin d’animer durant la marche, et que le club peut avoir accès à de l’équipement via des subventions, comme des crampons et des podomètres.