Le club de marche de Forestville débute ses activités

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 21 mars 2026
Temps de lecture :

Les couloirs du centre commercial de Forestville ont été sillonnés de long en large lors de la remise en marche du club de marche de Forestville. Photo Renaud Cyr

Le club de marche de Forestville a officiellement débuté ses activités la semaine dernière. Quelques marcheurs ont bravé la tempête et les grands vents pour se rejoindre au centre commercial de la municipalité pour marcher et jaser un brin.

C’est grâce à un partenariat avec Loisir et Sport Côte-Nord que Julie Bourgeault, une kinésiologue du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, s’implique pour relancer les clubs de marche dans la région.

L’initiative consiste à fonder des clubs de marche avec un ou une responsable pouvant s’occuper de la gestion et des trajets des marches hebdomadaires ou mensuelles.

Celui de Forestville avait connu des vagues de popularité, et une poignée de marcheurs se sont joints pour la première sortie officielle du club de marche.

Cette journée-là d’intenses rafales de vent ont convaincu beaucoup de potentiels marcheurs de rester chez eux, mais cela n’a pas trop embêté Julie Bourgeault.

« On a trouvé les responsables du groupe, et il n’y a pas loin de 200 personnes dans le groupe. Il y a des gens qui s’ajoutent encore au groupe, et peut-être qu’ils attendent une bonne occasion pour sortir », a-t-elle commenté.

Comme l’a dit une des responsables, venir marche « c’est bon pour le social » en plus d’être bon pour la santé.

La kinésiologue a également mentionné que les efforts se poursuivent pour que chaque municipalité ait son club de marche, avec une personne responsable pour prendre les présences.

« À Sacré-Cœur on est en train de voir à ça, et à Tadoussac à fonctionne déjà bien », relate Mme Bourgeault.

Une marche aura d’ailleurs lieu pour les club de marche des Escoumins le mardi 24 mars à 10h sur la promenade de la municipalité.

Elle rappelle au passage que la personne responsable n’a pas nécessairement besoin d’animer durant la marche, et que le club peut avoir accès à de l’équipement via des subventions, comme des crampons et des podomètres.

Renaud Cyr

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Une série d’aventure tournée au nord de Pessamit mettra des adolescents au défi

Actualité Société

Un record de tous les temps pour la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Actualité Environnement

Comment mieux récupérer le bois touché par la tordeuse ?

Emplois vedettes

Plusieurs postes offerts chez Croisières AML

Croisières AML
Tadoussac
Consulter l'offre

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

Une série d’aventure tournée au nord de Pessamit mettra des adolescents au défi

Consulter la nouvelle
Actualité Société

Un record de tous les temps pour la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 18 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord