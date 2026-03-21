Un record de tous les temps pour la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

La générosité des Nord-Côtiers a une fois de plus été au rendez-vous. Le Gala de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a permis de clore la campagne 2025-2026 sur une note éclatante, avec un montant record de 1 489 315 $ amassé, soit 286 000 $ de plus que la précédente campagne qui était elle aussi historique.

L’événement a eu lieu le 20 mars à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau devant plus de 200 convives.

Pilotée par les coprésidentes Vicky Veilleux et Myriam Hotte, la campagne de financement annuelle visait un objectif ambitieux de 1 300 000 $. Celui-ci a été largement dépassé, illustrant « la mobilisation exceptionnelle des entreprises, des employés, des bénévoles et des donateurs de la région », se réjouit Centraide.

Cette édition du Gala proposait une formule revisitée, marquée notamment par l’abandon du volet « saveurs du monde » au profit d’une ambiance repensée. Les participants ont pris part à un souper ponctué de témoignages, à diverses activités, dont un encan, avant de prolonger les célébrations dans une atmosphère festive animée par DJ Slater.

La soirée a également été l’occasion de souligner l’engagement de nombreux partenaires et bénévoles lors de la remise des prix de reconnaissance. « Nous tenons à souligner la fidélité et la contribution de l’ensemble de nos partenaires grâce à qui cette soirée fut un beau succès », a fait valoir l’organisation.

Le bilan de la campagne met en lumière l’importance des dons en milieu de travail, qui représentent près de 64 % des sommes recueillies. Les activités organisées par Centraide et ses partenaires ont, quant à elles, généré 17 % du total.

Au cours de l’année, 85 rencontres ont été réalisées dans les milieux de travail afin de présenter la mission de l’organisme, permettant notamment d’intégrer quatre nouvelles entreprises à la campagne. L’initiative du Cercle des leaders, lancée l’an dernier, a également permis de rallier près d’une centaine de donateurs contribuant à hauteur de plus de 1 200 $ annuellement.

Les sommes amassées serviront à soutenir différents organismes de la région. Les décisions d’investissement pour 2026-2027 seront dévoilées lors de l’assemblée générale annuelle de Centraide, prévue en mai.

Centraide a tenu à remercier ses partenaires, dont Réfrigération Gagnon inc. et Fransi, partenaires présentateurs du Gala, ainsi que le Bistro La Marée Haute pour leur collaboration à l’événement.

Des reconnaissances pour l’engagement

Plusieurs entreprises, organisations et individus ont été honorés pour leur contribution à la campagne de financement annuelle.

Les nouveaux alliés : Norderra, NAPA Pièces d’auto, Port de Baie-Comeau, Transport Savard et Béton Préfabriqué du Québec inc.

Les gardiens du lien social : Les ambassadeurs d’Hydro-Québec

Les fidèles d’ici : Réfrigération Gagnon inc.

Les recrues inspirantes : Maxi Baie-Comeau

Le cœur collectif : Vicky Veilleux Esthétique et Fransi

Les mains tendues : Microbrasserie St-Pancrace

La lumière d’ici : Manoir du Café

Les ambassadeurs du milieu : Kathy Ratté et Michel Martin (Bar 760)

Le souffle du changement : Port de Baie-Comeau

Les engagés du moment : Entreprises R & G St-Laurent inc.

Les bénévoles du présent : Nathalie Gagnon

Un hommage particulier a été rendu aux coprésidentes Vicky Veilleux et Myriam Hotte pour leur implication, de même qu’une nomination spéciale a souligné la contribution des médias locaux, soit le Journal Le Manic, CHLC et Go Média Pub.