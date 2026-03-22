La messe chrismale célébrée pour la première fois par Mgr Charland

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 22 mars 2026
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Mgr Pierre Charland, évêque du diocèse de Baie-Comeau, présidera pour la première fois la messe chrismale sur la Côte-Nord. Photo Néhémie Prybinski

La cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau accueillera la messe chrismale, une célébration annuelle importante pour la communauté catholique de la région. Elle sera présidée pour la première fois par l’évêque du diocèse, Mgr Pierre Charland, et rassemblera des représentants des différentes communautés de la Côte-Nord.

Au cœur de la Semaine sainte, cette célébration revêt une signification particulière dans la vie de l’Église diocésaine. Dans une invitation adressée récemment aux fidèles, Mgr Charland souligne l’importance de ce rassemblement.

« Cette célébration particulière, au cœur de la Semaine sainte, est un moment important pour la vie de notre Église diocésaine. Je vous invite chaleureusement, membres des paroisses, familles, jeunes et aînés, à venir nombreux participer à ce grand rassemblement. »

« Votre présence manifeste la communion qui nous unit autour du Christ. Au plaisir de vous y retrouver pour prier ensemble et marcher dans l’espérance vers la fête de Pâques », poursuit-il.

La messe chrismale est également marquée par des gestes symboliques forts. Les prêtres et les diacres y renouvelleront les promesses de leur ordination, réaffirmant leur engagement au service de la communauté.

De plus, l’évêque procédera à la bénédiction des huiles saintes et à la consécration du saint Chrême, utilisés tout au long de l’année pour les sacrements, notamment le baptême, la confirmation, l’ordre et l’onction des malades.

L’invitation est lancée à l’ensemble des diocésains. Ceux et celles qui ne pourront être présents en raison de la distance sont néanmoins conviés à s’unir à la célébration « en communion d’esprit et de cœur ».

Johannie Gaudreault

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