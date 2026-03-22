Les Bergeronnes : des paniers de légumes pour la communauté

La coopérative les Legumeureux des Bergeronnes sollicite l’aide de la population pour offrir deux abonnements de paniers de légumes aux gens dans le besoin. L’initiative vise à favoriser l’accès aux légumes frais et locaux, qui seront redistribués via les dépannages alimentaires dans la région.

C’est l’année test pour la coopérative les Légumeureux des Bergeronnes, qui s’est associée avec le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord pour la distribution de légumes aux gens dans le besoin.

Un des fondateurs des Légumeureux, Mat Michaud, ne cache pas son enthousiasme et raconte que le Carrefour Solidaire a « sauté à pieds joints » dans le projet.

« L’idée, c’est qu’à la place d’acheter des légumes à l’épicerie, on ajoute des légumes de la coopérative dans les dépannages alimentaires du Carrefour. Ça va faire en sorte qu’un plus grand nombre de gens vont avoir accès à des légumes frais », résume-t-il.

L’objectif de la campagne de sociofinancement est de 1 200 $, l’équivalent de deux abonnements aux paniers de légumes de la coopérative qui s’étalent sur 15 semaines durant la belle saison.

« S’il y a de l’engouement pour la campagne et qu’il y a plus de gens qui font des dons avec de l’argent pour plus de paniers, c’est sûr que plus de légumes vont pouvoir être consommés », estime Mat Michaud.

Pour la communauté

Pour Mat Michaud, c’est avant tout un geste posé pour la communauté, spécifiquement pour les gens dans le besoin.

« Si ça fonctionne bien, c’est sûr qu’on va récidiver chaque année. On trouve ça plaisant de faire participer les gens à ça », explique le fondateur.

« Il y a des gens pour qui 50 $, c’est la fin du monde, qui va faire qu’ils n’arriveront pas à la fin du mois. Tandis que pour d’autres, c’est une somme tout à fait décente. On tente d’amener cette réflexion-là auprès de la communauté », poursuit Mat Michaud.

La coopérative qui existe depuis 2024 a d’ailleurs amélioré ses méthodes au fil des saisons. Récemment, elle a fait l’acquisition d’une serre commerciale qui sera prête pour cette année.

« Les premiers plants vont être plantés dans la serre vers la fin du mois d’avril. On devrait avoir un bon été en perspective », croit M. Michaud.

La coopérative prévoit quelques ajouts dans ses produits pour cette année, mais son offre restera basée sur ses classiques. « Ça reste grosso modo les mêmes choses, avec beaucoup de tomates, de concombres, des courges et des patates », illustre l’entrepreneur précisant que la coopérative cherche continuellement à agrandir son offre.

« Dans les prochaines années, on aimerait ça être capable de donner de plus en plus de légumes que l’on produit à des organismes de charité, mais pour l’instant, c’est ce qu’on est capable de donner », conclut Mat Michaud.