La Vallée des Roseaux clôture sa campagne avec 775 795 $ et lance un demi-marathon

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:20 PM - 24 mars 2026
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La Vallée des Roseaux a dévoilé le 24 mars, au Centre des arts de Baie-Comeau, le montant final de sa campagne 2025-2026, présidée par Martin Ouellet, soit 775 795 $. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

La Vallée des Roseaux a clôturé sa campagne 2025-2026 avec une récolte de 775 795 $ cet après-midi, au Centre des arts de Baie-Comeau, tout en donnant le coup d’envoi à sa nouvelle campagne, cette fois sous la présidence d’honneur de la famille Lefebvre.

La maison de soins palliatifs de Baie-Comeau a profité d’un point de presse tenu le 24 mars pour tourner la page sur l’année de financement présidée par Martin Ouellet et ouvrir officiellement la campagne 2026-2027.

Le montant final annoncé, soit 775 795 $, constitue selon les intervenants sur place l’un des meilleurs résultats enregistrés par l’organisme, malgré un objectif initial plus élevé fixé à 900 000 $.

Martin Ouellet a salué la mobilisation des bénévoles, des partenaires et de la population, tout en rappelant que la mission première de l’équipe demeure l’accompagnement des usagers. « Le travail, le premier, c’est de s’occuper des gens de La Vallée », a-t-il résumé. Il a aussi insisté sur le défi récurrent du financement, en rappelant que la maison doit, année après année, réunir les sommes nécessaires pour boucler son budget et maintenir ses services.

Le flambeau est maintenant passé à la famille Lefebvre, connue notamment par l’entreprise Lefebvre Industri-AL, qui a fixé un objectif de 800 000 $ pour la campagne 2026-2027. Lors de la conférence de presse, Johanne Lefebvre a souligné que l’engagement s’inscrivait dans une volonté d’avoir « un impact réel autour de nous » et de soutenir un service jugé essentiel pour la région.

La nouvelle campagne sera aussi marquée par l’ajout d’une nouvelle activité de financement, soit le demi-marathon de la Vallée des Roseaux, qui doit avoir lieu le 12 septembre 2026 dans les rues de Baie-Comeau, avec un départ et une arrivée prévus au parc des Pionniers.

L’événement se veut à la fois sportif et accessible au grand public. Les organisateurs ont parlé de parcours de marche, d’épreuves de course de 5 km, 10 km et 21,1 km, ainsi que d’une formule relais à trois personnes. L’objectif visé pour cette première édition est de 500 participants. « On vise à ce que cette activité-là dure dans le temps », a fait valoir un représentant de la famille Lefebvre, qui souhaite en faire un rendez-vous récurrent au profit de La Vallée des Roseaux.

Le président du conseil d’administration, Dany Belzile, a pour sa part rappelé que La Vallée des Roseaux offre depuis 38 ans des soins palliatifs gratuits et de l’accompagnement aux malades, à leurs proches aidants et aux personnes endeuillées. Il a indiqué que plus de 168 personnes avaient été prises en charge au cours de la dernière année.

Près de 85 % du budget de l’organisme serait investi directement dans les soins et les services, a-t-il aussi précisé.

À droite, les quatre membres de la famille Lefebvre, qui assumeront la présidence d’honneur de la campagne 2026-2027 de La Vallée des Roseaux. Ils sont accompagnés de Marie-Ève Plante, directrice générale, de Dany Belzile, président du conseil d’administration, et de Martin Ouellet, qui cède le relais après avoir présidé la campagne 2025-2026. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Anne-Sophie Paquet-T.

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