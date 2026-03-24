Les Nord-Côtiers tombent en mode qualification pour la Coupe Chevrolet

Par Sylvain Turcotte 1:31 PM - 24 mars 2026
Temps de lecture :

Les Nord-Côtiers M13 AAA et M15 AAA tenteront de se qualifier pour les Championnats provinciaux dans les prochains jours. Photo Archives David Huet

Place maintenant aux choses sérieuses pour les deux formations des Nord-Côtiers de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ). Elles s’attaquent maintenant à la qualification en vue d’une participation aux Championnats provinciaux, la Coupe Chevrolet. 

Les deux équipes AAA de la région ont bouclé leur calendrier régulier de la LHEQ sur une très belle note, le week-end dernier, à Baie-Comeau.

Le M13 AAA est sorti gagnant de ses deux parties face aux As de Québec, 5-3 le samedi et 4-1 le dimanche.

« Les joueurs ont démontré une constance remarquable et une belle cohésion pour clore la saison en force », a fait savoir l’organisation des Nord-Côtiers.

L’équipe termine la saison au deuxième rang de sa division.

Le M15 AAA a aussi connu du succès face à ses visiteurs de Québec, en l’emportant 6-2 au match de samedi et 6-3 pour la partie de dimanche. 

« L’équipe a su imposer son rythme, combinant une bonne exécution offensive et un travail défensif efficace. »

Les Nord-Côtiers concluent leur saison régulière en cinquième place de leur division. 

Les deux formations AAA de la Côte-Nord seront à La Baie dès jeudi, lieu de la ronde de qualification pour une place aux Championnats provinciaux qui se tiendront du 16 au 19 avril.

Par ailleurs, le camp de sélection en vue de la saison 2026-2027 des Nord-Côtiers se déroulera les 24, 25 et 26 avril à Baie-Comeau. L’organisation communiquera plus de détails prochainement. 

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Économie

Un jeune couple assure l’avenir de La Cache d’Amélie à Baie-Comeau

Actualité Transport

Manque de matelots : modification de l’horaire à la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac

Actualité Culturel

Donner l’goût s’arrête à la pourvoirie des Bouleaux Blancs

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie

Un jeune couple assure l’avenir de La Cache d’Amélie à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Transport

Manque de matelots : modification de l’horaire à la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord