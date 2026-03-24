Les Nord-Côtiers tombent en mode qualification pour la Coupe Chevrolet

Place maintenant aux choses sérieuses pour les deux formations des Nord-Côtiers de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ). Elles s’attaquent maintenant à la qualification en vue d’une participation aux Championnats provinciaux, la Coupe Chevrolet.

Les deux équipes AAA de la région ont bouclé leur calendrier régulier de la LHEQ sur une très belle note, le week-end dernier, à Baie-Comeau.

Le M13 AAA est sorti gagnant de ses deux parties face aux As de Québec, 5-3 le samedi et 4-1 le dimanche.

« Les joueurs ont démontré une constance remarquable et une belle cohésion pour clore la saison en force », a fait savoir l’organisation des Nord-Côtiers.

L’équipe termine la saison au deuxième rang de sa division.

Le M15 AAA a aussi connu du succès face à ses visiteurs de Québec, en l’emportant 6-2 au match de samedi et 6-3 pour la partie de dimanche.

« L’équipe a su imposer son rythme, combinant une bonne exécution offensive et un travail défensif efficace. »

Les Nord-Côtiers concluent leur saison régulière en cinquième place de leur division.

Les deux formations AAA de la Côte-Nord seront à La Baie dès jeudi, lieu de la ronde de qualification pour une place aux Championnats provinciaux qui se tiendront du 16 au 19 avril.

Par ailleurs, le camp de sélection en vue de la saison 2026-2027 des Nord-Côtiers se déroulera les 24, 25 et 26 avril à Baie-Comeau. L’organisation communiquera plus de détails prochainement.