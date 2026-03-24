Un projet d’ébénisterie communautaire se développe en Haute-Côte-Nord

Les Municipalités des Bergeronnes et des Escoumins s’unissent dans le but d’évaluer l’intérêt des citoyens pour créer un espace d’ébénisterie communautaire pour la population.

Le projet s’inspire d’initiatives semblables dans les différentes régions du Québec, qui offrent le partage de connaissances dans un lieu de rencontre fondé sur des disciplines ou des passe-temps.

L’instigateur du projet d’ébénisterie communautaire est le maire des Escoumins, André Desrosiers, qui affirme avoir vu chose semblable à Rimouski et qui s’en est inspiré.

« J’ai trouvé l’idée intéressante, et je me suis dit que ça serait intéressant de faire quelque chose de semblable ici », explique-t-il.

À la recherche d’intéressés

La Municipalité des Escoumins a d’abord lancé un appel sur ses réseaux sociaux pour sonder l’intérêt de la population à démarrer le projet.

La publication a fait ressortir l’ébéniste caché chez des dizaines de personnes, qui se sont manifestées pour se lancer comme bénévole ou formateur pour la suite des choses.

Questionné à savoir quelle forme allait prendre le projet d’ébénisterie, le maire des Escoumins dit que la création d’un organisme est à prévoir.

« Probablement que ça va être la meilleure façon de faire pour demander du financement. Après, ça va être supporté par des résolutions dans les Municipalités », estime-t-il.

Début des opérations

Il est difficile d’arriver avec un échéancier précis à ce stade-ci des démarches. Cependant, tout pourrait débouler rondement avec suffisamment de gens impliqués, notamment pour se doter rapidement d’équipements.

« Quand le comité va se former, on va mettre nos agents de développement là-dedans pour aller chercher des aides financières », estime l’élu précisant qu’un local provisoire a été trouvé, soit au sous-sol du bâtiment municipal des Bergeronnes.

« Avant la polyvalente, il y avait l’école des arts et métiers, et il y avait du travail du bois qui se faisait là », raconte M. Desrosiers.

Ce dernier lance aussi un appel aux gens avec de l’équipement qui roupille dans le garage, afin de complémenter les outils acquis via des subventions.

« S’il y a des personnes qui ont de l’équipement de menuiserie ou d’ébénisterie qu’elles n’utilisent plus, on les invite à faire un don en contactant la Municipalité », déclare-t-il.

Formule communautaire

Le concept d’un atelier d’ébénisterie ressemble en son essence à un jardin communautaire. « Quand il n’y a pas de place pour jardiner à la maison, il y a le jardin communautaire où on peut aller et rester actif en jardinant », illustre-t-il.

« Il y a beaucoup de personnes âgées qui restent en appartement et qui ont vendu leur maison. Ils n’ont plus de garage et voudraient rester actifs, et certains ont même de bonnes connaissances dans le travail du bois », complète M. Desrosiers.

Le maire pense également à des partenariats notamment avec des entreprises de la trempe de Boisaco ou l’écocentre de la MRC, où la vie utile de plusieurs morceaux de bois se termine.

« Parfois on a des meubles ou des choses à la maison qu’on a besoin de réparer qui ont des grafignes ou des morceaux qui branlent. On va pouvoir les apporter là et les réparer », témoigne M. Desrosiers.

Projet régional

André Desrosiers est confiant que l’initiative parlera aux citoyens des autres municipalités de l’ouest de la Haute-Côte-Nord.

« On travaille ça avec Les Bergeronnes, mais rien n’empêche Sacré-Cœur, Tadoussac ou Essipit d’embarquer », commente-t-il.

Selon lui, la formule de ce genre d’initiatives risque de devenir assez commune dans les prochaines années.

« On est rendu dans un contexte où les municipalités ne peuvent plus travailler seules. Il va falloir qu’on unisse des services, et ça va ouvrir la porte à d’autres projets comme ça », croit M. Desrosiers.

« C’est un service de plus qu’on donne, qui fait en sorte que notre qualité de vie dans notre région est meilleure », termine-t-il.