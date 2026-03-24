Une équipe mobile de la SAAQ de passage à Forestville pour les examens de conduite

Les citoyens de Forestville et des environs pourront bientôt passer leurs examens de conduite dans leur ville. Une équipe mobile de la Société de l’assurance automobile du Québec fera escale en avril, offrant aussi un accompagnement pour l’accès aux services en ligne.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce la visite prochaine d’une équipe mobile à Forestville afin de faciliter l’accès aux examens de conduite, tant théoriques que pratiques, pour les résidents de la Haute-Côte-Nord.

Cette initiative permettra aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou un permis d’apprenti conducteur de compléter leurs démarches localement, sans avoir à se déplacer vers les grands centres.

« Lors de ce rendez-vous, il sera possible d’être accompagné pour la création de son compte du Service d’authentification gouvernementale afin d’accéder aux services SAAQclic », précise l’organisme.

Si la demande le justifie, l’équipe mobile sera présente le 23 avril, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, à l’hôtel de ville de Forestville.

Les examens de conduite, tant théoriques que pratiques, sont offerts sur rendez-vous uniquement. Les personnes intéressées doivent réserver leur place en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Il est également important de noter que toute annulation d’un examen pratique doit être signalée au moins 48 heures à l’avance, faute de quoi des frais seront exigés.

Création de compte facilitée

En marge des examens, les citoyens pourront profiter de la présence de l’équipe pour créer leur compte au Service d’authentification gouvernementale, nécessaire pour accéder à la plateforme SAAQclic. La vérification de l’identité s’effectuant sur place, il suffira de présenter deux pièces d’identité, dont une avec photo.

Parmi les documents acceptés figurent notamment la carte d’assurance maladie, le permis de conduire du Québec, le passeport (canadien ou étranger), la carte de résidence permanente ou encore un certificat de naissance. Les noms et prénoms devront correspondre sur les pièces présentées.

Les participants devront également avoir en main certains éléments essentiels, dont une adresse courriel, un téléphone cellulaire connecté à Internet, ainsi que leurs coordonnées bancaires.