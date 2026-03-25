Les deux Centraide de la Côte-Nord ne font plus qu’un

C’est maintenant officiel : Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Centraide Duplessis unissent leurs forces et deviennent Centraide Côte-Nord.

Cette fusion, qui entrera pleinement en vigueur le 1er avril, vise à accroître la capacité d’action sur l’ensemble du territoire, dans un contexte où les enjeux liés à la pauvreté, à l’isolement et à la vulnérabilité sociale demeurent bien présents.

« Ce regroupement marque une étape déterminante pour notre région. En unissant nos forces, nous renforçons notre capacité d’agir et nous nous donnons les moyens d’avoir un impact encore plus significatif auprès des personnes et des communautés de la Côte-Nord », souligne la nouvelle présidente, Manon Couturier.

Ce rapprochement ne survient pas par hasard. Depuis plusieurs années, les deux organisations travaillaient déjà en étroite collaboration, partageant une mission, des valeurs et une vision commune du développement social.

Le regroupement s’inscrit ainsi dans une volonté de consolider cet effort collectif et d’assurer une gouvernance plus cohérente à l’échelle régionale.

Maintien des réalités locales

Malgré la création d’une structure régionale, certaines modalités demeurent inchangées. Les campagnes de financement continueront d’être menées séparément dans chaque secteur, et les sommes recueillies resteront investies localement.

L’organisation maintiendra également deux comités d’allocation des ressources ainsi que des bureaux dans chacune des régions, afin de préserver la proximité avec les milieux et une connaissance fine des besoins locaux.

En unissant leurs ressources, les deux entités souhaitent gagner en efficacité et en stabilité. La mise en commun des expertises et l’harmonisation des structures administratives permettront notamment une meilleure coordination des actions et une planification plus stratégique des investissements sociaux.

Le nouveau conseil d’administration sera composé de 13 membres, répartis équitablement entre les deux territoires, afin d’assurer une représentation fidèle des réalités régionales.

« Cette union s’appuie sur des partenariats solides et une collaboration déjà bien ancrée dans nos pratiques. Elle nous permettra d’aller encore plus loin, ensemble, pour soutenir les organismes et contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie dans nos communautés », affirme la vice-présidente Annick Thibouthot.

Pour les organismes communautaires et les donateurs, ce regroupement se traduira par un accompagnement accru et une organisation plus accessible. L’élargissement de l’équipe et la mutualisation des ressources devraient permettre de développer des interventions concertées et des solutions durables face aux enjeux sociaux.

Les campagnes de financement et les communications bénéficieront également d’une approche plus cohérente, renforçant ainsi la visibilité et le rayonnement de Centraide à l’échelle de la Côte-Nord.

Une étape charnière

Les approbations légales ayant été obtenues et le regroupement entériné lors d’assemblées générales extraordinaires dans les deux secteurs, les 24 et 25 mars, la création de Centraide Côte-Nord marque une étape charnière pour l’avenir de la région.

L’organisation tient enfin à souligner l’engagement des membres des conseils d’administration qui quittent leurs fonctions, dont la contribution « laisse une empreinte durable au service des communautés de la Côte-Nord ».