Un homme Uashat mak Mani-utenam porté disparu

Par Nadia Dorval 9:11 AM - 25 mars 2026
Temps de lecture :

Antony Gabriel-St-Onge est porté disparu. La SPUM demande l'aide du public pour le retrouver. Photo courtoisie

La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) demande l’aide du public pour retrouver Antony Gabriel-St-Onge, 28 ans.

Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis hier soir, vers 23 h.

Ils ont des raisons de craindre pour sa sécurité, indique la SPUM.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau matelassé noir, une casquette brune, des pantalons noirs et des souliers beiges.

Description :

1, 75 m – 5 pieds 9 pouces

176 lbs – 80 kg

Cheveux bruns

Barbe non taillée

Signes distinctifs :

Cicatrice sous l’œil gauche

Tatouages :

Tomahawk sous l’œil droit

Croix gammée côté gauche du cou

«666 » côté droit du cou

Tête de mort près de la main gauche

«Blood Brother» sur l’avant-bras

«ACAB» sur les doigts de la main

Toute personne qui apercevrait ou qui aurait des informations permettant de retrouver Antony Gabriel-St-Onge est priée de communiquer avec le  SPUM au 418-961-8312 ou au 911. 

Antony Gabriel-St-Onge est porté disparu.  Photo courtoisie

Nadia Dorval

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