CFP de l’Estuaire : des élèves aux fourneaux pour les plus démunis

Pour une quatrième année consécutive, les élèves en cuisine du CFP de l’Estuaire s’engagent dans une vaste opération solidaire : préparer des milliers de portions de chili destinées aux personnes en situation d’insécurité alimentaire dans la région.

Les élèves du programme de cuisine du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire passeront à l’action dès la semaine du 13 avril dans le cadre du programme Cuisines Solidaires — Édition Relève de la Tablée des chefs. Fidèles au rendez-vous pour une quatrième année, ils cuisineront environ 2 000 portions de chili au porc qui seront redistribuées aux personnes dans le besoin à Baie-Comeau.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement d’envergure qui mobilise chaque année près de 1 000 étudiants et enseignants en cuisine à travers le Québec, mais aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Décrit comme une activité à vocation sociale visant à conscientiser la relève professionnelle à la lutte contre l’insécurité alimentaire, le programme permet aux participants de mettre leurs compétences au service de la communauté tout en se familiarisant avec la production de masse.

L’an dernier, les 13 élèves inscrits au programme, accompagnés de leurs enseignantes Amélie Samson et Martine Cantin, avaient relevé un défi similaire en cuisinant 2 000 portions de chili végétarien au tofu, remises au Comptoir alimentaire l’Escale.

Fortes de cette expérience, les deux enseignantes ont choisi de maintenir le même objectif cette année, malgré un groupe réduit à huit élèves.

Comme lors des éditions précédentes, tous les ingrédients et les emballages seront fournis par la Tablée des chefs. La production sera récupérée le 16 avril par les bénévoles du comptoir alimentaire, qui se chargeront de la distribution dans les jours et semaines suivants.

Au-delà de l’expérience pédagogique, le programme Cuisines Solidaires a un impact tangible. En 2025, 125 000 portions de chili ont été cuisinées grâce à l’engagement social de plus de 900 étudiants et enseignants de 38 établissements scolaires du pays.

Depuis sa création en 2003, plus de 1,7 million de portions ont ainsi été préparées pour soutenir les Canadiens vivant en situation d’insécurité alimentaire.

Pour l’édition 2026, plus de 40 établissements scolaires participent à l’initiative, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 140 000 portions. Une contribution à laquelle les élèves du CFP de l’Estuaire comptent bien prendre part, une louche à la fois.