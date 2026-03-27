Danse latine aux Bergeronnes pour rassembler la communauté

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 27 mars 2026
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Une soirée de danse latine est prévue aux Bergeronnes ce samedi. Photo Pixabay

La population de la Haute-Côte-Nord est invitée à enfiler ses chaussures de danse pour une soirée latine festive, gratuite et ouverte à tous à la salle de quilles de Bergeronnes.

Organisé par le Carrefour Jeunesse-Emploi Haute-Côte-Nord, l’événement, qui se tiendra le samedi 28 mars dès 19 h, sera animé par Ivan Salazar, de Salsa Contigo, et proposera une immersion dans les rythmes latins, dans une ambiance conviviale et accessible.

L’activité se veut avant tout un moment rassembleur, visant à dynamiser la vie communautaire tout en favorisant les échanges culturels.

Sur place, les participants pourront s’initier à différents styles de danse latine ou simplement profiter de l’atmosphère sur la piste. Aucune expérience n’est requise, les animations étant adaptées autant pour les débutants que pour les habitués.

« Nous souhaitions offrir un événement gratuit, ouvert et accessible, qui permet aux gens de se rassembler et de découvrir quelque chose de nouveau. La danse latine crée naturellement une atmosphère chaleureuse et engageante, parfaite pour renforcer les liens dans notre communauté », souligne l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord.

Un service de bar sera également disponible afin de compléter l’expérience et maintenir une ambiance festive tout au long de la soirée.

Au-delà de l’aspect récréatif, l’initiative s’inscrit dans le cadre du service en immigration du CJE. Celui-ci vise à accompagner les personnes nouvellement établies dans la région et à encourager leur participation active à la vie locale, notamment par des activités favorisant les rencontres et l’inclusion.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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