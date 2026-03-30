Un duo inspirant pour le colloque Entreprendre en région

Deux figures inspirantes du monde entrepreneurial et sportif seront au cœur du prochain colloque Entreprendre en région. Sous la présidence d’honneur de Patrice Jean et avec la participation d’Hugo Girard, l’événement promet une dose d’expérience, de leadership et de motivation pour les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord.

Les entrepreneurs actuels et aspirants de la Haute-Côte-Nord sont conviés à un événement majeur du milieu des affaires le 29 avril prochain, alors que se tiendra le Colloque Entreprendre en région à l’édifice municipal de Portneuf-sur-Mer.

Axée sur le réseautage, le développement des compétences et l’innovation, cette journée culminera avec un souper-conférence ouvert au public mettant en vedette Hugo Girard.

Organisé conjointement par la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de La Haute-Côte-Nord et les bureaux de Services Québec de Forestville et des Escoumins, l’événement se veut « une excellente occasion de réseautage entrepreneurial » et vise à favoriser l’accès à des connaissances adaptées aux besoins des entreprises.

La journée sera présidée par Patrice Jean, un entrepreneur reconnu dans la région. Copropriétaire par le passé de la Scierie Jacques Beaulieu, de l’Oasis des pionniers et du Drakkar de Baie-Comeau, il cumule plus de 40 ans d’expérience en gestion financière, notamment auprès d’entreprises telles que Kruger, Coquillages Nordiques et Crabiers du Nord.

Aujourd’hui mentor, il continue de s’impliquer activement dans le développement économique régional.

Le colloque proposera un éventail de formations ciblées, abordant des enjeux concrets pour les entreprises d’aujourd’hui.

Les participants pourront notamment approfondir leurs connaissances en cybersécurité, découvrir la théorie de l’autodétermination appliquée à la gestion des ressources humaines, apprendre à créer des visuels professionnels avec Canva, ainsi que mieux comprendre le passage du bilan comptable au bilan de santé financière.

En après-midi, un panel réunissant des entrepreneurs de la région permettra d’entendre des témoignages et des expériences concrètes, favorisant les échanges et l’inspiration entre pairs.

La journée se conclura avec un souper-conférence à la salle de l’Accueil, où Hugo Girard livrera un message motivant basé sur son parcours d’athlète de haut niveau et d’entrepreneur.

Fier natif de Portneuf-sur-Mer, il souhaite « faire prendre conscience aux gens de leur plein potentiel » et rappelle que « la réussite dépend de soi et de sa propre volonté d’agir ».

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information et s’inscrire en ligne au entreprendreenregion.com.