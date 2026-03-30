Vandalisme à la Maison des sports de Colombier

La Maison des sports de Colombier s’est transformée en un lieu de défoulement dans la soirée du 22 mars. Plusieurs bris de matériel ont été constatés par la Municipalité, qui cherche une solution pour que ce genre d’événement ennuyeux n’arrive plus.

Tubes à neige dégonflés, graffitis douteux, des trous dans les portes et une toilette bouchée, on n’a pas versé à moitié dans le vandalisme à la Maison des sports.

Les bris ont été perpétrés dans la soirée du dimanche, et l’instance municipale a constaté les dégâts le lendemain « avec une profonde déception ».

Sur ses réseaux sociaux, elle déplore que les méfaits s’attaquent à un lieu de rassemblement essentiel pour la population.

« Chaque bris nécessite des fonds publics qui pourraient être investis dans de nouvelles activités ou équipements », peut-on lire dans sa publication.

« C’est un endroit qui est tout le temps ouvert. Il y a des toilettes, le monde peut aller chercher des tripes pour glisser ou se changer pour aller à la patinoire », décrit Milaine Charron, directrice générale de la Municipalité de Colombier.

Des rondelles ont été envoyées dans les portes des toilettes. Photo Facebook

Trouver une solution

Milaine Charron déplore que la facture des bris entraînés par ces actes gratuits soit inévitablement refilée aux contribuables.

« Les réparations qu’on va devoir faire, ce sont tous les citoyens qui vont payer pour ça », se désole la directrice générale.

La Municipalité de Colombier avait déjà étudié le projet de se munir de caméras pour cet endroit, mais il n’avait pas abouti.

« On y avait déjà pensé pour les caméras, mais il n’y a pas d’Internet dans ce coin-là. C’est ça que je veux vérifier pour apporter le point au conseil », explique Mme Charron.

Elle témoigne quand même qu’elle apportera une réflexion plus large au conseil municipal sur l’installation de caméras, afin de pouvoir identifier les gens qui poseraient des actes de vandalisme.

« Je vais apporter le point à ma prochaine séance de travail pour voir si on ne pourrait pas installer des caméras à l’intérieur et à l’extérieur », résume-t-elle.

Milaine Charron indique que la Maison des sports demeurera ouverte, malgré le fait qu’on aimerait la barrer le soir sans nécessairement en avoir les moyens.

« En plus, on manque de personnel. Donc quelqu’un qui va virer là-bas à chaque jour pour barrer et débarrer la porte, je ne sais pas… », fait-elle savoir.