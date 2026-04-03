Un mois de mars marqué par le froid intense et des tempêtes de neige sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 11:45 AM - 3 avril 2026
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Le mois de mars a été marqué par les tempêtes et le froid. Photo iStock

Le mois de mars 2026 n’aura laissé aucun répit aux Québécois, particulièrement dans les régions nordiques comme la Côte-Nord, où le froid intense et les précipitations marquées ont dominé le portrait météorologique.

La Côte-Nord a traversé un mois de mars particulièrement rigoureux, marqué par des températures bien en dessous des normales et des épisodes de précipitations significatifs.

Au nord d’un axe reliant l’Abitibi à la Côte-Nord, le froid s’est imposé durant une grande partie du mois. La situation s’est accentuée en fin de période : le 28 mars, Mingan a enregistré une température minimale de -29,6 °C, la plus basse observée dans la région au cours du mois.

Les précipitations ont également été au rendez-vous sur le territoire nord-côtier. Lors de l’épisode des 11 et 12 mars, un important système météorologique a laissé des accumulations de neige considérables dans plusieurs secteurs.

Jusqu’à 50 cm de neige sont tombés dans les régions nordiques, incluant la Côte-Nord. Aux Bergeronnes, plus de 45 cm ont été enregistrés en une seule journée, soit « l’équivalent de la normale mensuelle », dévoile Environnement et changement climatique Canada dans son bulletin mensuel. 

Dans l’ensemble, les précipitations ont dépassé les normales mensuelles à Sept-Îles, où 82 mm ont été enregistrés, représentant 111 % des valeurs habituelles pour mars.

Un froid persistant en fin de mois

Après un bref redoux observé à la mi-mars à l’échelle provinciale, les conditions hivernales ont rapidement repris le dessus sur la Côte-Nord.

Entre le 25 et le 31 mars, la région a connu un retour marqué du froid, avec des températures largement sous les normales saisonnières, confirmant la tendance d’un mois dominé par des conditions hivernales persistantes.

Dans le golfe du Saint-Laurent, les conditions de glace sont demeurées inférieures aux normales. La couverture maximale a atteint 24,2 %, « bien en dessous du maximum médian à long terme de 38,5 % », indique Environnement Canada.

Ce maintien sous les normales reflète des conditions globalement variables malgré le froid observé sur le territoire.

Un début d’avril dans la même tendance

Le début d’avril s’annonce dans la continuité de cette météo instable sur la Côte-Nord. Des systèmes successifs devraient apporter un mélange de neige, de pluie et possiblement de verglas.

« La neige pourrait encore être bien présente […] jusqu’au Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord », souligne-t-on dans le bulletin.

Une amélioration graduelle est toutefois attendue vers la mi-avril, avec des conditions plus douces et plus stables.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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