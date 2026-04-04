Faune sur les routes : redoubler de prudence au printemps

Un appel à la prudence est lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en raison de l’augmentation de la présence de la grande faune aux abords des routes au printemps.

La fonte des neiges et l’adoucissement des températures incitent plusieurs espèces, comme les cerfs de Virginie et les orignaux, à se déplacer pour trouver de la nourriture ou de nouveaux habitats.

Le ministère rappelle aux gens l’importance de respecter les limites de vitesse et d’être prudent dans les périodes de la journée les plus propices, comme l’aube et le crépuscule.

Alors que ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée, ils sont nerveux et imprévisibles. On recommande aussi aux conducteurs d’actionner les freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui suivent.

Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement.

Mesures en place sur le réseau routier

Afin de réduire les risques de collisions avec la grande faune, le Ministère déploie plusieurs mesures sur le réseau routier.

Une signalisation spécifique est installée dans les secteurs à risque et, à certains endroits, il y a des clôtures anticervidés qui empêchent les intrusions sur la route.

Des travaux de déboisement des emprises sont aussi réalisés de manière préventive pour améliorer la visibilité des usagers de la route.

Finalement, les conducteurs sont invités à signaler la présence de la grande faune au 511, afin de mieux localiser les secteurs d’intervention.