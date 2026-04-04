 Les cahiers de la Côte-Nord : la pensée économique de Mgr-Labrie

C’est à Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, mais surtout à ses interventions au niveau économique que le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRENOC) s’intéresse dans un tout nouvel ouvrage.

Intitulé La forêt de la Côte-Nord et le fer de l’Ungava : Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, il s’agit du quatrième livre de la collection Les cahiers de la Côte-Nord. Cette collection se consacre à l’édition de textes inédits, ainsi qu’à la reproduction ou à la réédition de certains ouvrages marquants ou méconnus, au cœur desquels la Côte-Nord québécoise est présentée sous ses différents aspects.

Pour Pierre Rouxel, codirecteur de la publication, il était évident de consacrer un ouvrage à ce personnage si important de l’histoire de la Côte-Nord. Il rappelle qu’il s’agit d’un évêque « hors-norme » qui a notamment participé à la fondation de Hauterive.

Ce livre s’intéresse à cinq textes publiés par Mgr-Labrie entre 1948 et 1950 qui portent sur le développement économique de la Côte-Nord.

Il y a notamment eu des interventions de l’évêque sur la question du fer. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un grand intérêt pour développer le minerai de fer dans la fosse du Labrador. L’enjeu fait alors débat à savoir où le minerai doit être transporté. Il y a une proposition notamment pour qu’un chemin de fer passe vers le Saguenay.

« Mgr-Labrie a vu cela dans le journal et il a été outré. Cela a été son entrée dans le dossier. Il a dit que ce minerai ce n’est pas pour le Saguenay, c’est pour la Côte-Nord », explique Pierre Rouxel, qui a codirigé la réalisation de cet ouvrage avec Jacques L. Boucher.

M. Rouxel voit dans les textes de Mgr-Labrie la naissance d’un sentiment nord-côtier et la défense des intérêts de la région.

« Ce livre permet vraiment de découvrir un moment clé de la Côte-Nord et de son histoire économique et voir comment la Côte-Nord s’installe dans le paysage québécois. C’est à ce moment qu’on commence à comprendre qu’il y a des richesses sur la Côte-Nord. Mgr-Labrie a été un des grands défenseurs de la Côte-Nord », affirme Pierre Rouxel.

Le livre permet aussi de découvrir l’opposition de Mgr-Labrie aux techniques de l’industrie forestière sur la Côte-Nord. Il a notamment publié un texte qui fait le procès de cette industrie.

« C’est un texte qui a des résonnances modernes avec l’écologie », dit M. Rouxel.

Le livre est disponible en librairie depuis le 31 mars.