Deux lutteurs nord-côtiers dans le ring pour la cause

À l’approche du gala-bénéfice de lutte La bataille à Baie-Comeau, deux Nord-Côtiers feront leur entrée dans le ring du Centre sportif Alcoa le 30 mai, soit Claude Malouin et Pier-Karl Michaud-Tremblay, dont les parcours différents se rejoignent aujourd’hui autour d’une même passion.

Si le gala vise à soutenir le Comité nord-côtier des accidentés de la route, l’événement sera aussi l’occasion pour ces deux passionnés de revenir performer dans une région qui a marqué leur histoire.

Originaire de Baie-Comeau, Claude Malouin, connu sous le nom de Claude Maloon, ne monte pas dans le ring comme lutteur, mais comme gérant, un rôle théâtral qui consiste à accompagner et provoquer les adversaires depuis le bord du ring.

Actif dans le milieu depuis 2007, il a d’abord commencé comme arbitre avant d’adopter ce personnage plus flamboyant. « L’arbitre, c’est un rôle sérieux. Moi, j’ai toujours eu une personnalité plus excentrique », résume-t-il.

Depuis plus de 10 ans, il multiplie les spectacles avec la troupe NSPW, souvent devant des salles combles. Malgré cette routine, revenir lutter, ou plutôt gérer, dans sa région natale revêt pour lui une signification particulière. « C’est un moment full circle pour moi », confie-t-il.

Adolescent et finissant 1996 de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, ses amis et lui avaient tenté d’organiser un spectacle de lutte pour leur bal de finissants, sans succès. « Trente ans plus tard, je reviens faire un gala juste à côté de la polyvalente. C’est spécial, j’en ai des frissons en le disant », confie-t-il.

Au fil des ans, Claude Maloon a aussi développé un volet musical lié à son personnage, combinant parfois chansons et promotion des événements, mais pour le gala du 30 mai, il se concentrera uniquement sur son rôle de gérant.

« Quand c’est pour une cause, c’est encore plus motivant. Si on peut divertir le monde et aider en même temps, c’est parfait. »

Le Baie-Comois Claude Malouin participera au gala du 30 mai dans le personnage de gérant Claude Maloon. Photo André Beaupré

Un rêve d’enfance devenu réalité

Du côté de Pier-Karl Michaud-Tremblay, alias Robby Hennessy, la passion pour la lutte remonte à l’enfance. Originaire de Forestville, il a grandi en regardant les combats à la télévision avec son père. « C’est plus grand que nature. Les personnages m’ont accroché très jeune », raconte-t-il.

Même lorsqu’il devait aller se coucher, il avoue avoir continué à regarder les émissions… parfois en cachette.

Installé aujourd’hui à Québec, il s’est inscrit à une académie de lutte avec un ami il y a plusieurs années. Après deux ans d’entraînement intensif, il a commencé à participer à ses premiers spectacles.

Depuis 2021, il lutte régulièrement et a eu l’occasion de se produire dans plusieurs régions du Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et même au Nunavut. « La réaction de la foule, c’est immédiat. Il n’y a rien de comparable », explique-t-il.

Pour lui aussi, le gala du 30 mai aura une saveur particulière. « Je suis très fier de ma région. Même si je n’y habite plus, j’y retourne souvent. Venir lutter sur la Côte-Nord, c’est spécial. »

Robby Hennessy, de son vrai nom Pier-Karl Michaud-Tremblay, montera dans le ring. Photo André Beaupré

Ramener la lutte à Baie-Comeau

Les deux hommes partagent aussi un même enthousiasme à l’idée de participer à ce qui pourrait marquer le retour de la lutte dans la région.

Selon leurs souvenirs, les derniers galas remontent à plusieurs décennies. « Il y a déjà de l’engouement. On espère que ce sera peut-être le début de quelque chose qui reviendra », souligne Robby Hennessy.

En attendant, le gala du 30 mai promet une soirée où spectacle sportif et solidarité se rencontreront. « Si on peut mettre un sourire sur le visage des gens et aider une cause importante, c’est mission accomplie », conclut le lutteur.