Le concert Requiem de guérison part en tournée sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 5 avril 2026
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Elisabeth St-Gelais, soprano de Pessamit, fait partie du concert. Photo courtoisie

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord entreprendra au début du mois de mai une tournée régionale avec son concert Requiem de guérison, qui sera présenté à Baie-Comeau, Pessamit, Mani-Utenam et Les Bergeronnes.

Cette série de représentations vise à offrir une expérience musicale accessible et rassembleuse, portée par une œuvre originale et un répertoire classique revisité. Le programme propose « un voyage musical à la fois lumineux et profondément touchant ».

La soirée s’ouvrira avec la Quatrième symphonie de Gustav Mahler, présentée dans un arrangement de Klaus Simon pour orchestre de chambre, avant de culminer avec le Requiem de guérison du compositeur innu Alexis Vollant.

Cette œuvre contemporaine est décrite comme « une œuvre marquante qui invite à se rassembler, réfléchir et regarder vers l’avenir avec espoir ». Elle sera interprétée dans une version revisitée mettant en valeur une formation plus intime.

Le concert réunira les solistes Elisabeth St-Gelais et Alexis Vollant, accompagnés du chœur et de l’orchestre, sous la direction du chef Benoit Gauthier. « Cette nouvelle version de l’œuvre déploie toute sa force émotionnelle dans une forme plus intime, créant un moment musical profondément humain et inoubliable », affirme l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord.

La tournée s’arrêtera le 6 mai à l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau, le 7 mai au centre communautaire Ka Mamuitunanut de Pessamit, le 8 mai au centre culturel Tshissenitamun Mitshuap de Mani-Utenam et le 9 mai à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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