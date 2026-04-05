Les élus de la Haute-Côte-Nord appuient le projet de parc solaire

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 5 avril 2026
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Le projet de parc solaire projeté par Innergex en Haute-Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Les élus de la MRC de La Haute-Côte-Nord ont donné leur appui à un projet de parc solaire d’envergure et adopté un cadre stratégique pour stimuler le développement du territoire.

La MRC de La Haute-Côte-Nord franchit une nouvelle étape dans son développement territorial. Lors d’une séance extraordinaire tenue le 27 mars aux Escoumins, le conseil des maires a adopté plusieurs résolutions structurantes, dont un appui à un projet de parc solaire pouvant atteindre une puissance de 15 MW.

Le conseil « appuie la présentation du projet solaire préparé par Innergex à Hydro-Québec et a un intérêt à participer au projet, en partenariat avec l’entreprise et le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit », dit-on.

Ce projet d’énergie renouvelable nécessiterait un maximum d’environ 35 hectares de terrain et serait implanté sur le territoire de la MRC.

En parallèle, les élus ont entériné un cadre d’intervention visant à renforcer la vitalité du territoire. Ce dernier s’inscrit dans l’Entente de développement du Fonds régions et ruralité, intégrant les volets 2 et 3 consacrés au développement territorial et à la vitalisation.

Selon la résolution adoptée, « la mise en place d’un tel cadre vise à assurer que les décisions à venir s’appuient sur une compréhension partagée des enjeux du territoire, des actions à réaliser et des projets les plus porteurs pour le milieu à soutenir financièrement ».

Par ces décisions, la MRC entend à la fois encourager la transition énergétique et structurer ses interventions pour maximiser les retombées économiques et sociales sur son territoire.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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