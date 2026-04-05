Les élus de la Haute-Côte-Nord appuient le projet de parc solaire

Les élus de la MRC de La Haute-Côte-Nord ont donné leur appui à un projet de parc solaire d’envergure et adopté un cadre stratégique pour stimuler le développement du territoire.

La MRC de La Haute-Côte-Nord franchit une nouvelle étape dans son développement territorial. Lors d’une séance extraordinaire tenue le 27 mars aux Escoumins, le conseil des maires a adopté plusieurs résolutions structurantes, dont un appui à un projet de parc solaire pouvant atteindre une puissance de 15 MW.

Le conseil « appuie la présentation du projet solaire préparé par Innergex à Hydro-Québec et a un intérêt à participer au projet, en partenariat avec l’entreprise et le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit », dit-on.

Ce projet d’énergie renouvelable nécessiterait un maximum d’environ 35 hectares de terrain et serait implanté sur le territoire de la MRC.

En parallèle, les élus ont entériné un cadre d’intervention visant à renforcer la vitalité du territoire. Ce dernier s’inscrit dans l’Entente de développement du Fonds régions et ruralité, intégrant les volets 2 et 3 consacrés au développement territorial et à la vitalisation.

Selon la résolution adoptée, « la mise en place d’un tel cadre vise à assurer que les décisions à venir s’appuient sur une compréhension partagée des enjeux du territoire, des actions à réaliser et des projets les plus porteurs pour le milieu à soutenir financièrement ».

Par ces décisions, la MRC entend à la fois encourager la transition énergétique et structurer ses interventions pour maximiser les retombées économiques et sociales sur son territoire.