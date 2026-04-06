Côte-Nord : vérifier les secteurs avant de cueillir des mollusques

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 6 avril 2026
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La cueillette de mollusques vient avec des mises en garde, rappelle Pêches et Océans Canada. Photo courtoisie

Avec l’arrivée du printemps sur la Côte-Nord, de nombreux adeptes renouent avec la cueillette de mollusques. Toutefois, Pêches et Océans Canada, région du Québec, met en garde la population contre les risques associés à la consommation de produits provenant de zones fermées.

« La consommation de mollusques insalubres peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris la mort », rappelle le MPO. L’organisme fédéral insiste sur l’importance de vérifier systématiquement si les secteurs coquilliers sont ouverts avant chaque sortie.

Des fermetures temporaires peuvent survenir à tout moment pour des raisons liées à la sécurité alimentaire.

Parmi les causes les plus fréquentes figurent « les pluies abondantes, qui peuvent entraîner un ruissellement et une contamination de l’eau », « la pollution, qui peut causer une dégradation de la qualité bactériologique de l’eau » ainsi que « la présence de toxines dans la chair des mollusques, susceptibles de provoquer des intoxications graves ».

Les règles entourant la cueillette demeurent strictes. Il est notamment interdit de récolter des mollusques à moins de 125 mètres d’un quai en raison des risques de contamination. De plus, la cueillette de mollusques bivalves dans des secteurs fermés est prohibée, et les tailles minimales ainsi que les limites quotidiennes varient selon les zones.

Afin de s’informer adéquatement, les cueilleurs sont invités à consulter le site Web officiel de Pêches et Océans Canada ou à communiquer avec les lignes téléphoniques régionales mises à leur disposition. Ces outils permettent de vérifier en temps réel l’ouverture des secteurs coquilliers.

Pour en savoir davantage sur les normes en vigueur, il est également possible de se référer au Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques, qui encadre la qualité et la sécurité des produits récoltés au pays.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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