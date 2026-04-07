Le réservoir Manicouagan vu de l’espace 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:37 PM - 7 avril 2026
Temps de lecture :

L’astronaute américain Christopher L. Williams de la NASA a publié une photo du réservoir Manicouagan, vu de la Station spatiale internationale (ISS). Photo Instagram (astro_chrisw et iss)

L’astronaute américain Christopher L. Williams de la NASA a publié une photo du réservoir Manicouagan, vu de la Station spatiale internationale (ISS), un cratère qu’il trouve impressionnant d’observer depuis l’espace. 

« J’ai aperçu cette vue à travers la fenêtre de la Coupole […] et j’ai dû m’arrêter pour prendre une photo », écrit-il sur son compte Instagram le 6 avril, alors qu’il se trouve en orbite autour de la Terre. 

Il partage cette photo alors que l’équipage de la mission Artemis II s’approche de la Lune et que la NASA partage une panoplie de clichés de l’astre.

Christopher L. Williams explique, dans le texte qu’il publie, que contrairement à la Lune, les cratères ne sont pas aussi visibles sur la planète Terre. 

« La Terre a connu de nombreux impacts au cours de son histoire, qui ont eu des conséquences majeures pour notre planète. […] Cependant, la tectonique des plaques, l’érosion et le volcanisme ont effacé une grande partie des cratères terrestres, et avec eux, les traces de cette histoire », raconte-t-il. 

L’astronaute précise que certains cratères sont toujours visibles de la Station spatiale internationale, comme celui situé dans la Manicouagan. 

« Ce cratère s’est formé il y a plus de 200 millions d’années, lorsqu’un astéroïde de 5 km s’est écrasé sur la Terre, mesurant plus de 70 km de diamètre », précise-t-il. 

Rappelons que le réservoir Manicouagan est surnommé « l’Œil du Québec » en raison de sa forme annulaire distinctive visible depuis l’espace.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Tourisme

Un coup de pouce de 700 000 $ au tourisme de la Côte-Nord

Actualité Politique

Les membres de la CAQ peuvent désormais voter pour leur prochain chef

Actualité

Des parents de jumeaux risquent de se retrouver à la rue à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Plusieurs postes offerts chez Croisières AML

Croisières AML
Tadoussac
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Tourisme

Un coup de pouce de 700 000 $ au tourisme de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Politique

Les membres de la CAQ peuvent désormais voter pour leur prochain chef

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 08 avril 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord