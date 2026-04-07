Le réservoir Manicouagan vu de l’espace 

L’astronaute américain Christopher L. Williams de la NASA a publié une photo du réservoir Manicouagan, vu de la Station spatiale internationale (ISS), un cratère qu’il trouve impressionnant d’observer depuis l’espace.

« J’ai aperçu cette vue à travers la fenêtre de la Coupole […] et j’ai dû m’arrêter pour prendre une photo », écrit-il sur son compte Instagram le 6 avril, alors qu’il se trouve en orbite autour de la Terre.

Il partage cette photo alors que l’équipage de la mission Artemis II s’approche de la Lune et que la NASA partage une panoplie de clichés de l’astre.

Christopher L. Williams explique, dans le texte qu’il publie, que contrairement à la Lune, les cratères ne sont pas aussi visibles sur la planète Terre.

« La Terre a connu de nombreux impacts au cours de son histoire, qui ont eu des conséquences majeures pour notre planète. […] Cependant, la tectonique des plaques, l’érosion et le volcanisme ont effacé une grande partie des cratères terrestres, et avec eux, les traces de cette histoire », raconte-t-il.

L’astronaute précise que certains cratères sont toujours visibles de la Station spatiale internationale, comme celui situé dans la Manicouagan.

« Ce cratère s’est formé il y a plus de 200 millions d’années, lorsqu’un astéroïde de 5 km s’est écrasé sur la Terre, mesurant plus de 70 km de diamètre », précise-t-il.

Rappelons que le réservoir Manicouagan est surnommé « l’Œil du Québec » en raison de sa forme annulaire distinctive visible depuis l’espace.