Opération Enfant Soleil : un moniteur vital pour les enfants de Baie-Comeau

Un don de 15 000 $ d’Opération Enfant Soleil permettra d’améliorer la surveillance des enfants traités à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau grâce à l’acquisition d’un deuxième moniteur physiologique multiparamétrique.

Cet appareil qui permet de suivre en continu plusieurs signes vitaux chez un enfant, notamment la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la pression artérielle et la respiration est essentiel pour l’équipe médicale du Centre mère-enfant de l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau.

L’annonce a été faite le 7 avril lors d’une conférence de presse tenue à l’Hôpital, en présence de représentants de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, des bénévoles d’Opération Enfant Soleil et de partenaires du milieu.

Selon la directrice de la Fondation, Chantal Asselin, cet équipement contribuera directement à améliorer la qualité des soins offerts aux jeunes patients. « Ce type de moniteur permet de suivre les signes vitaux en temps réel et d’intervenir rapidement lorsque la situation l’exige », a-t-elle indiqué Karolane Lévesque, infirmière clinicienne.

« L’équipement permettra d’assurer une surveillance continue et sécuritaire des jeunes patients, tout en offrant un suivi plus efficace et rassurant pour les enfants et leurs familles » a été mentionné par la directrice en point de presse. Le moniteur peut également accompagner les équipes médicales lors de déplacements à l’intérieur de l’hôpital, notamment vers d’autres services comme la radiologie, tout en permettant de continuer à suivre les paramètres vitaux du patient en temps réel.

Depuis 1995, les contributions d’Opération Enfant Soleil ont permis de remettre plus de 520 000 $ à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, soutenant l’acquisition d’équipements destinés aux soins pédiatriques dans la région.