Baie-Comeau : Serge Lepage vise le million pour Opération Enfant Soleil

Par Roseline Pelletier 8:54 AM - 8 avril 2026
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Serge Lepage reçoit une plaque pour saluer son engagement, lors de l'annonce de l'octroi de 15 000 $ pour la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Photo Roseline Pelletier

Un bénévole de longue date a reçu un hommage bref, mais touchant lors de l’annonce d’Opération Enfant Soleil, mardi. Serge Lepage s’implique pour la cause depuis maintenant 23 ans, au cours desquels il a amassé 826 525 $. Il souhaite atteindre le million d’ici trois ans.

Depuis 2003, les fonds récoltés par le sexagénaire sont redirigés à la Fondation de la santé et service sociaux de Manicouagan de l’hôpital de Baie-Comeau.

La dizaine de bénévoles de la fondation a été recrutée par l’homme originaire de Chutes-aux-Outardes.

« Serge, tu es toujours soit au IGA, soit au Walmart, c’est impossible de t’éviter », lance le député de René-Lévesque, Yves Montigny, en rigolant et faisant référence à la publicité sociale qu’il effectue dans les commerces de Baie-Comeau.

La mort de l’animatrice et porte-parole d’Opération Enfant Soleil, Marie-Soleil Tougas en 1997, a beaucoup touché M. Lepage, qui a voulu apporter son soutien à la cause en cette période difficile.

« Moi j’ai eu une méningite quand j’étais petit. J’ai failli mourir. J’ai commencé à marcher à six ans », déclare le volontaire, transcrivant sa motivation de venir en aide aux enfants malades.

Rappelons qu’un don de 15 000 $ d’Opération Enfant Soleil permettra d’améliorer la surveillance des enfants traités à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau grâce à l’acquisition d’un deuxième moniteur physiologique multiparamétrique.

À lire aussi : 

Opération Enfant Soleil : un moniteur vital pour les enfants de Baie-Comeau

Roseline Pelletier

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