Groupe Worx accélère sa croissance en Haute-Côte-Nord

Nouveaux services, projets d’implantation à Forestville et diversification : le Groupe Worx, fondé en 2021, intensifie son développement et veut combler des besoins bien réels en Haute-Côte-Nord.

Le Groupe Worx, entreprise de mécanique automobile établie à Saint-Marc-de-Latour, dans la municipalité de Colombier, poursuit sur sa lancée. L’entreprise fondée par William Tremblay affiche une croissance soutenue et travaille actuellement sur plusieurs projets structurants qui pourraient avoir des retombées concrètes dans la région.

« Depuis la fondation de la compagnie, ça prend de plus en plus d’expansion », résume l’entrepreneur de 33 ans, qui n’a cessé de diversifier ses activités depuis ses débuts dans le remorquage, avant d’ajouter la mécanique automobile en 2022.

Parmi les projets en cours, le Groupe Worx souhaite établir un nouveau point de service à Forestville. L’entreprise est actuellement à la recherche d’un garage existant ou d’un terrain commercial pour concrétiser cette expansion.

Ce projet s’inscrit dans une volonté claire d’étendre la présence de l’entreprise sur le territoire nord-côtier, tout en se rapprochant de sa clientèle.

Le Groupe Worx est installé à St-Marc-de-Latour dans l’ancien garage de Gyro-Trac. Photo Johannie Gaudreault

De nouvelles divisions

En parallèle, plusieurs nouvelles divisions sont en développement, chacune visant à combler des besoins peu ou pas desservis dans la région.

D’abord, un service de location d’autos à Forestville est en préparation. L’objectif est de pallier une offre quasi inexistante entre Baie-Comeau et Chicoutimi. « L’objectif est de répondre à une demande réelle dans le secteur », souligne William Tremblay.

Une division baptisée Signalisation Forestville est également en cours de déploiement. Celle-ci offrira des services de signalisation de chantier, tant pour des travaux de courte que de longue durée. Là encore, aucun service local équivalent n’est actuellement disponible sur ce tronçon de la Côte-Nord.

Enfin, la division Distribution Worx, déjà amorcée, mise sur la vente de pièces automobiles avec un modèle axé sur la rapidité d’approvisionnement, entre 24 et 48 heures, et des prix compétitifs. Cette initiative vise à améliorer l’accessibilité des pièces dans la région.

Ces nouveaux créneaux s’ajoutent à une offre déjà diversifiée. L’entreprise propose notamment des services de mécanique, de remorquage, de transport de matériel, comme de petites pelles mécaniques, ainsi que le remplacement de pare-brise, tant pour les particuliers que pour les entreprises et les assureurs.

Ce dernier service n’était plus offert ici à la suite de la fermeture de Débosselage GL à Forestville. « On en fait pour les particuliers, le secteur commercial, mais aussi pour les assurances », précise le propriétaire, qui souligne que l’entreprise accompagne également les clients dans leurs démarches de réclamation.

« On est un tout-en-un », poursuit celui qui cherche à bâtir une offre complète autour de l’automobile pour que le client retrouve tous les services sous le même toit.

L’ajout prochain d’un service d’alignement, grâce à l’acquisition d’équipements neufs, permettra également de mieux desservir sa clientèle.

Au-delà de la croissance de son entreprise, William Tremblay met de l’avant une vision axée sur le développement régional. L’ensemble des projets en cours vise à offrir davantage de services directement sur la Côte-Nord, tout en réduisant la dépendance à des fournisseurs extérieurs.

Le défi de se faire connaître est encore sur sa route après quatre ans établi au même endroit. « Il y a des gens qui habitent à St-Marc qui ne savent pas qu’on existe. On est local, on crée de l’emploi local, c’est important d’encourager les entreprises locales », souligne le propriétaire.

Avec une équipe appelée à s’agrandir et plusieurs projets encore en réflexion, le Groupe Worx entend maintenir sa trajectoire de croissance. « Je n’ai jamais de limites dans mes projets », lance William Tremblay qui se dit fier de l’évolution de son entreprise.

Originaire de Forestville, l’entrepreneur a fait le choix de bâtir son projet dans la région. Après une expérience à l’extérieur, il a rapidement compris que ce mode de vie ne lui convenait pas.

Sans détenir de diplôme spécifique en mécanique automobile (il possède plutôt une formation en électromécanique), il mise sur une passion développée dès son jeune âge. « J’ai tout le temps travaillé dans les chars », se remémore-t-il, heureux d’avoir fait de sa passion son travail.