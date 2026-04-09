7, 5 millions $ à la Société du patrimoine mondial Anticosti

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs officialise une subvention de 7 530 000 $ à la Société du patrimoine mondial Anticosti (Société PMA).

Le MELCCFP a été autorisé par le Conseil du trésor à octroyer « une subvention maximale de 7 530 000 $ à la Société du patrimoine mondial Anticosti, soit un montant maximal de 940 000 $ au cours de l’exercice financier 2025-2026 et de 6 590 000 $ au cours de l’exercice financier 2026-2027, afin de soutenir la réalisation d’infrastructures nécessaires à la gestion et à la mise en valeur adéquates du site Anticosti, inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ».

Rappelons que le mandat de la Société est « de mettre en valeur le site Anticosti, inscrit à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, par la recherche scientifique, la transmission des savoirs et le rayonnement du site, le tout en concertation avec les communautés locales et autochtones du territoire ».

Les conditions et modalités d’octroi de cette subvention devront être colligées dans une convention, indique par ailleurs le greffier du Conseil exécutif, David Bahan.

Il n’a pas été possible jusqu’à présent d’obtenir plus de détails sur l’utilisation prévue de cet afflux d’argent neuf dont l’annonce a été publiée dans la Gazette officielle du Québec du 8 avril.

Plus d’informations à venir.