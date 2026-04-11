Chorale Les gens de mon pays : deux concerts pour ses 25 ans

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 11 avril 2026
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Les deux concerts auront lieu le 23 mai à l'église des Bergeronnes et le 24 mai à l'église de Portneuf-sur-Mer. Photo courtoisie

Le chœur Les gens de mon pays des Bergeronnes s’apprête à fêter ses 25 ans d’existence et il prépare deux concerts printaniers pour l’occasion. Ils auront lieu le 23 mai à l’église des Bergeronnes et le 24 mai à l’église Portneuf-sur-Mer.

La chorale basée aux Bergeronnes invite la population à mettre ces dates à l’agenda pour les deux rendez-vous musicaux qui soulignent une histoire de chanteurs et chanteuses passionnés.

Sur scène, le chœur régional proposera des concerts où les voix se rencontrent pour « créer harmonies et souvenirs », explique la responsable de la publicité et des communications de la chorale, Catherine Emond.

Elle dévoile que le chœur ouvrira le concert avec Gens du pays de Gilles Vigneault, une œuvre emblématique qui résonne tout particulièrement en cette année d’anniversaire « puisqu’elle est devenue, au Québec, un véritable chant d’anniversaire ».

Composée d’une vingtaine de choristes passionnés, la chorale offre un répertoire varié qui est choisi pour rejoindre tous les goûts.

« Des pièces touchantes, des airs plus festifs, elles sont toutes portées par le plaisir de chanter ensemble et de le partager, avec le soutien précieux de son accompagnatrice », assure Catherine Emond.

La chorale tiendra également à souligner l’apport précieux de sa fondatrice, Nathalie Ross, dont l’engagement a permis de faire naître et grandir ce projet, ancré dans la communauté.

Catherine Emond souligne que la chorale est un espace de rencontres et de partage, un lieu « où le plaisir de chanter ensemble se ressent pleinement, autant en répétition que sur scène ».

« Le présent concert anniversaire se veut à l’image du chœur : accessible, vivant et proche des gens. Le public est invité à venir célébrer avec nous ce quart de siècle de musique, dans une ambiance accueillante où chacun y trouvera son bonheur », conclut Mme Emond.

Renaud Cyr

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