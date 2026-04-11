Un projet pour bonifier l’offre à la Station Uapishka

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 11 avril 2026
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Camp en bois de style prospecteur, le Kuesseutsuap (aussi nommé la maison du pêcheur), est un des chalets à optimiser à la Station Uapishka.  Photo site web Station Uapishka

La Station Uapishka souhaite améliorer ses chalets pour les ouvrir à l’année. 

Le projet, évalué à 50 000 $, reçoit une aide financière provenant de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027.

La Station Uapishka possède deux camps insolites de type camps prospecteurs ouverts durant la saison estivale.

Eve Ferguson, directrice des communications de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU), explique que ceux-ci sont conçus pour refléter la culture innue.

Selon elle, l’optimisation des installations permettra de répondre à une demande croissante pour des séjours autonomes.

« Cet aménagement élargira le portefeuille d’hébergements proposés par la Station Uapishka en offrant une expérience immersive en contact direct avec le milieu naturel », écrit-elle par courriel.

Dans ce projet, il est aussi prévu de rénover le bloc sanitaire. Selon l’échéancier, les travaux devraient se terminer à l’automne. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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