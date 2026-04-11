Un projet pour bonifier l’offre à la Station Uapishka

La Station Uapishka souhaite améliorer ses chalets pour les ouvrir à l’année.
Le projet, évalué à 50 000 $, reçoit une aide financière provenant de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027.
La Station Uapishka possède deux camps insolites de type camps prospecteurs ouverts durant la saison estivale.
Eve Ferguson, directrice des communications de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU), explique que ceux-ci sont conçus pour refléter la culture innue.
Selon elle, l’optimisation des installations permettra de répondre à une demande croissante pour des séjours autonomes.
« Cet aménagement élargira le portefeuille d’hébergements proposés par la Station Uapishka en offrant une expérience immersive en contact direct avec le milieu naturel », écrit-elle par courriel.
Dans ce projet, il est aussi prévu de rénover le bloc sanitaire. Selon l’échéancier, les travaux devraient se terminer à l’automne.
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