De l’aide juridique gratuite pour la Côte-Nord

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Par Morgane Busson 7:00 AM - 12 avril 2026 Initiative de journalisme local
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Lors de l’édition précédente, ce sont près de 3 500 personnes qui ont pu bénéficier de cette aide juridique. Photo courtoisie

Peu importe leurs revenus, les Nord-Côtiers auront accès à des services juridiques gratuits grâce à la 46Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal. Plus d’une centaine d’avocats répondront aux appels les 18 et 19 avril, de 9 h à 16 h.

Peu importe l’âge, les revenus ou le lieu de résidence, cette clinique est ouverte à tous. « N’importe qui peut nous appeler, c’est gratuit », insiste la présidente du Jeune Barreau de Montréal, Andrée-Anne Dion.

L’accès à la justice : un but primordial

D’après Andrée-Anne Dion, il est essentiel de faciliter le contact avec des avocats, mais aussi de déstigmatiser le fait de demander de l’aide juridique.

« Parfois, c’est stressant, parce qu’on vit des choses qui peuvent être difficiles. Le but, c’est de faciliter ça, de rendre le dialogue plus simple, plus sympathique, de parler au téléphone avec quelqu’un, très simplement », ajoute-t-elle.

Andrée-Anne Dion est la présidente du Jeune Barreau de Montréal. Photo Émilie Pelletier Photographe

Victime de son succès

Pour aider le maximum de personnes, le service sera limité à 15 minutes d’appel. 

« On n’est pas en mesure de rester au téléphone avec des gens pendant 45 minutes. Dans ces cas-là, on les réfère à d’autres ressources qui peuvent les aider », affirme la présidente.

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Morgane Busson

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