Kateri Champagne Jourdain se réjouit de la victoire de Christine Fréchette

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:36 AM - 13 avril 2026
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Christine Fréchette, chef de la Coalition avenir Québec et nouvelle première ministre du Québec, en compagnie de la députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, lors d'un passage à Sept-Îles en mars 2026. Photo courtoisie

La députée de Duplessis et ministre responsable de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, est convaincue que la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, pourra regagner la confiance des Québécois qui se sont détournés de la Coalition avenir Québec.

« Connecter avec les Québécois et Québécoises, elle en sera capable, parce que je l’ai vue aller depuis le début du mandat et Mme Fréchette, c’est une femme de terrain », affirme Mme Champagne Jourdain en entrevue avec le Nord-Côtier.

Elle met aussi de l’avant les connaissances qu’a la nouvelle première ministre sur la Côte-Nord. Christine Fréchette est venue en visite à quatre reprises dans la région dans les dernières années. 

Mme Fréchette a été élue chef de la Coalition avenir Québec en obtenant 57,9 % des votes contre 42,1 % pour l’autre candidat, Bernard Drainville. Cette victoire est attribuable à la Côte-Nord, selon Mme Champagne Jourdain.

« La victoire de Christine Fréchette, c’est aussi la victoire des militants nord-côtiers qui l’ont appuyée en votant. La Côte-Nord était derrière Christine Fréchette », dit-elle.

La députée de Duplessis se dit « extrêmement heureuse » de la victoire de Christine Fréchette. Mme Champagne Jourdain avait donné son appui à celle-ci dans la course à la chefferie.

Elle se réjouit également que ce soit une femme qui accède au poste de première ministre pour la deuxième fois dans l’histoire de la province.

« C’était le temps », lance la ministre responsable de la Côte-Nord.

La nouvelle première ministre n’aura que quelques mois avant le prochain scrutin général qui se tiendra en octobre 2026. Selon la députée de Duplessis, Mme Fréchette se concentrera sur des enjeux touchant les familles du Québec, notamment en allégeant la pression financière qu’elles vivent.

« Elle est déjà au travail pour qu’on ait des actions pour les familles québécoises », dit Kateri Champagne Jourdain.

Elle a aussi espoir que Mme Fréchette aidera l’économie à fleurir, malgré le contexte économique difficile.

« Elle sera là pour protéger notre économie, mais aussi soutenir nos entreprises », dit-elle.

C’est la semaine prochaine que la nouvelle première ministre dévoilera la composition de son conseil des ministres. Actuellement ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain indique que c’est la prérogative de la première ministre de décider qui accédera au prochain conseil des ministres. La députée de Duplessis se dit prête à servir si elle est de nouveau appelée.

« J’ai toujours la même fougue et la même envie de continuer ce travail et si c’est autour de la table du conseil des ministres, je suis prête à relever tous les défis qui me seront offerts », conclut Mme Champagne Jourdain.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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