Les caisses Desjardins de la Haute-Côte-Nord relancent le projet de fusion

Les membres des caisses Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de La Haute-Côte-Nord seront appelés à se prononcer sur une nouvelle version du projet de regroupement, relancé dans un contexte de défis persistants et présenté comme essentiel au maintien des services de proximité dans la région.

Les administrateurs des caisses Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de La Haute-Côte-Nord relancent officiellement leur projet de regroupement et invitent leurs membres à en apprendre davantage lors de leurs assemblées générales annuelles (AGA), prévues les 14 et 15 avril.

Convaincus que cette démarche constitue « la voie à suivre afin d’assurer une présence forte et pérenne de Desjardins dans nos communautés », les dirigeants souhaitent présenter une version bonifiée du projet, tenant compte des préoccupations exprimées par les membres lors d’une première tentative en 2024.

Dans le détail, l’AGA de la Caisse du Saguenay-Saint-Laurent se tiendra le 14 avril à 19 h, à la Salle le cœur du Fjord, à Sacré-Cœur. Celle de la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord aura lieu le 15 avril à 18 h 30, au Danube Bleu, à Forestville.

Un vote décisif en juin

À la suite de ces rencontres, les deux caisses convoqueront une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 8 juin. Les membres seront alors appelés à se prononcer officiellement sur le projet de regroupement.

Rappelons qu’en juin 2024, une première version du projet avait été soumise au vote. Celle-ci n’avait toutefois pas obtenu l’appui nécessaire du côté des membres de la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord.

Depuis, les enjeux auxquels les caisses sont confrontées demeurent, selon les administrateurs, qui estiment que l’union des forces représente une solution adaptée pour y faire face.

« Ce regroupement est une décision responsable, nécessaire, guidée par la volonté de préserver ce qui nous unit : la confiance des membres, la qualité des services et la vitalité de notre communauté », ont mentionné les présidents des deux institutions financières, Serge Hovington et Jean-Maurice Tremblay.

Les responsables du projet insistent sur le fait que ce regroupement ne vise pas une réduction des services sur le territoire, mais bien leur maintien à long terme.

Au cours des derniers mois, des investissements immobiliers ont d’ailleurs été réalisés dans les deux organisations, notamment avec la construction d’un nouveau siège social aux Escoumins pour la Caisse du Saguenay-Saint-Laurent, ainsi que d’importants travaux sur l’immeuble de la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord.

Ces initiatives sont présentées comme des « démonstrations tangibles du souhait des administrateurs de maintenir des services de proximité, au lendemain du regroupement et tant qu’ils répondront à l’utilisation et aux besoins des membres ».

Les administrateurs affirment ainsi vouloir rassurer la population et misent sur l’adhésion des membres pour concrétiser ce projet, qui mènerait à la création de la Caisse Desjardins de La Haute-Côte-Nord à compter du 1er janvier 2027.