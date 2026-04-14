Champion Iron conclut la transaction d’achat de Rana Gruber

Par Manuel Paradis 11:35 AM - 14 avril 2026
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Les installations de Rana Gruber Photo Champion Iron

La société mère de Minerai de fer Québec, Champion Iron, confirme l’acquisition de Rana Gruber. L’acceptation de l’offre permet donc à Champion Iron d’acquérir plus de 92 % de l’actionnariat de la minière norvégienne dans une transaction avoisinant les 400 millions de dollars canadiens.

L’offre de Champion Iron devait être acceptée par les détenteurs de plus de 90 % des actions, afin que celle-ci puisse procéder à l’acquisition forcée des actions résiduelles. Ce seuil ayant été franchi, la société procédera maintenant au rachat de l’ensemble des actions restantes et retirera Rana Gruber de la bourse d’Oslo.

« La clôture de cette transaction constitue une étape déterminante pour Champion. Le regroupement de nos activités nous permet de consolider notre leadership en tant que fournisseur responsable de minerai de fer de haute pureté produit avec une faible empreinte carbone, tout en préservant la culture, l’expertise et la fierté qui définissent nos deux sociétés », a déclaré David Cataford, chef de la direction de Champion Iron.

« La proximité de Rana Gruber avec les clients européens renforce la portée commerciale des produits de haute pureté du Lac Bloom et de notre projet de production de matériel de qualité réduction directe pour boulettes, actuellement en phase de mise en service. »

La transaction, d’environ 400 M$ canadiens, a été financée au moyen d’une combinaison de liquidités, du placement privé d’actions de plus de 138 M$ dollars canadiens réalisé par Champion avec La Caisse de dépôt et placement du Québec et d’un prêt à terme garanti d’un montant d’environ 207 M$ canadiens.

Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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