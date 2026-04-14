RAP Côte-Nord lance une discussion avec les parents

L’organisme d’accompagnement pour la persévérance scolaire RAP Côte-Nord invite les parents à participer à une tournée de discussion pour connaître leurs réalités et les accompagnements qu’ils souhaiteraient.

Ces discussions auront lieu entre le 20 avril et le 8 mai et les participants volontaires seront récompensés à la hauteur de 150 $.

« On a énormément de données, mais on réalise que la Côte-Nord est vraiment différente des autres régions parce que chaque municipalité régionale de comté (MRC) a ses réalités », affirme l’agent de développement de RAP Côte-Nord et responsable des discussions, Guillaume St-Laurent.

D’après lui, ces discussions sont nécessaires, car des questionnaires à distance ont déjà été envoyés aux parents, mais les réponses restent limitées. « On peut très bien compléter les données manquantes avec des discussions, et qui sont mieux placés que les parents pour répondre à nos questions ? », ajoute-t-il.

Plusieurs défis actuels rencontrés par les parents seront discutés, notamment la gestion des écrans, les questionnements personnels, la grandeur du territoire ou encore la baisse des budgets en éducation.

« Avec les informations recueillies, on va pouvoir créer un portrait de la situation qui va être utilisé en interne et par nos partenaires. On va aussi pouvoir orienter nos actions et définir nos priorités dans nos projets », témoigne l’agent de développement.

Tous les parents sont invités à s’inscrire sur le lien publié sur leur page Facebook, peu importe leur situation financière ou familiale. « On veut que tout le monde puisse donner son point de vue et parler de ses besoins », confie Guillaume St-Laurent.

Il ajoute que les besoins ont pu être ressentis dans le passé et être tout de même abordés dans la discussion.

« Si dans le groupe de témoins les enfants sont au secondaire et qu’on parle de première transition scolaire entre la maternelle et la petite enfance, on va adapter nos questions en leur demandant ce qu’ils auraient aimé à cette époque-là », précise le responsable.