Stupéfiants et crime organisé : la SQ continue le ménage à Sept-Îles

Les enquêteurs de l’équipe mixte, des crimes majeurs et des policiers de Sûreté du Québec de Sept-Îles ont frappé plus d’une fois la semaine dernière dans la lutte aux stupéfiants et au crime organisé.

Le travail des autorités policières a commencé le 7 avril avec l’arrestation de Joey Denis, 31 ans, et Michaël Bouchard, 45 ans.

Les deux individus étaient en possession de 1 kg de cocaïne. Ils ont été accusés pour possession en vue de trafic et trafic de stupéfiants. Les deux hommes ont été libérés par ordonnance de remise en liberté.

Le 9 avril a été une journée payante pour l’équipe mixte et les policiers de Sept-Îles.

À la suite de décharges d’armes à feu entendues dans un édifice à logements de la rue Brochu à Sept-Îles en matinée, les autorités ont passé les menottes à un des occupants des lieux, arrêté pour bris d’un engagement de la cour à l’effet qu’il ne pouvait pas se trouver à Sept-Îles.

Bobby Deraspe-Duguay, 39 ans, est toujours détenu pour cet événement (décharges d’armes à feu). Cet incident est en lien avec les violences armées dans la région de Sept-Îles.

En soirée, une perquisition réalisée sur la rue Radisson a permis la saisie d’un revolver, de deux pistolets rétractables de calibre .22, d’une arme prohibée, d’environ 4000 comprimés de méthamphétamine, de plus de 73 grammes de cocaïne, de 25 grammes de champignons magiques, de près de 40 grammes de haschisch, du GHB et du cannabis.

L’occupant des lieux a été arrêté par rapport aux stupéfiants.

Deux autres hommes, présents sur place, ont également été appréhendés en lien avec les décharges d’armes à feu survenu plus tôt la même journée sur la rue Brochu à Sept-Îles.

Les deux individus en question sont Ehsan Qureshi, 23 ans, de Montréal, et une personne de 17 ans, de Salaberry-de-Valleyfield. Ils sont détenus en rapport avec les infractions alléguées.