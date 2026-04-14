Un Port-Cartois arrêté pour agression sexuelle

Par Sylvain Turcotte 11:05 AM - 14 avril 2026
Temps de lecture :

Palais de justice de Sept-Îles. Photo Le NC

Un Port-Cartois de 43 ans a été arrêté, à la fin de la semaine dernière, pour des gestes d’ordre sexuel posé sur une adolescente.

Érick Lévesque fait face à trois chefs d’accusation pour des événements qui se seraient produits entre le 1er août 2025 et le 31 mars 2026, selon la dénonciation.

L’individu aurait agressé sexuellement une adolescente. 

De plus, à des fins d’ordre sexuel, il aurait invité, engagé ou incité la présumée victime dans cette affaire à le toucher ou à se toucher, alors qu’il était en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis elle et qu’elle était en situation de dépendance. 

L’accusé aurait également touché une partie du corps de l’adolescente. 

Érick Lévesque demeure détenu. Le dossier sera de retour en Cour le 16 avril, au palais de justice de Sept-Îles, en lien avec l’enquête sur remise en liberté. 

Sylvain Turcotte

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