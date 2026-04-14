Une toute nouvelle salle de soins palliatifs à l’hôpital de Forestville

Grâce à un généreux don de 20 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, la chambre de soins palliatifs du Centre multiservices de santé et services sociaux de Forestville a été remise au goût du jour.

C’est grâce au don de Pierre Bouchard et de sa conjointe Sylvie Huard effectué en début d’année 2025 que la chambre de soins palliatifs a pu être réaménagée.

M. Bouchard est malheureusement décédé depuis le mois d’avril 2025, mais sa mémoire elle continue de vivre.

« Son geste philanthropique empreint de bienveillance et de solidarité continue de vivre à travers ce projet », a déclaré la directrice générale de la fondation Chantal Asselin lors de l’inauguration du 14 avril.

Pour Mme Asselin, le don servira aussi à bien accompagner des personnes et des familles « dans l’un des passages les plus sensibles de leur vie ».

C’est avec un bon coup de pinceau et l’ajout de décoration que la chambre et le salon des familles ont été actualisés pour offrir davantage de dignité et de réconfort aux usagers.

La chambre se veut un lieu apaisant, chaleureux et parfaitement adapté aux besoins des personnes qui y séjournent. Photo Renaud Cyr

Des rideaux, des luminaires et de la literie font également partie des éléments nouveaux en plus de l’ajout d’une armoire avec lavabo intégré.

Cette mise à jour attendue a été rendue possible grâce à l’implication de beaucoup de gens, y compris celle de la coordonnatrice du territoire de la Haute-Côte-Nord pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord Sandra Deschênes-Maltais.

Le salon des familles attenant a également été remis au goût du jour. Photo Renaud Cyr

Elle a fait savoir que l’amélioration de la chambre permettra aux gens de la Haute-Côte-Nord de rester près de leurs proches « à un moment où leur présence est essentielle », et aussi de consolider sa mission première.

« Elle se veut simple mais essentielle : offrir une fin de vie dans la dignité au sein d’un environnement adapté et apaisant. Que l’usager provienne de l’urgence, d’un autre centre ou de son domicile, il y trouve désormais un refuge conçu pour lui », a-t-elle affirmé.