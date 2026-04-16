Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord : une ristourne en hausse pour les membres

La Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord affiche des résultats financiers en croissance pour 2025, lui permettant de proposer une ristourne de près de 400 000 $ à ses membres.

Au 31 décembre 2025, le volume d’affaires de la caisse atteignait 344,2 M$, en hausse de 5 %. L’actif total a quant à lui bondi de 12,2 % pour s’établir à 190,5 M$, tandis que les excédents nets ont atteint 1,83 M$, une augmentation de 8,5 % par rapport à l’année précédente.

Fait marquant pour les membres : une somme de 398 264 $ sera redistribuée sous forme de ristourne individuelle, à laquelle s’ajoute un montant de 36 689 $ versé au Fonds d’aide au développement du milieu.

Notons que le projet de partage des excédents a été soumis au vote à l’assemblée générale annuelle tenue le 15 avril. Les membres avaient quatre jours pour voter, soit jusqu’au 19 avril à 23 h 59. Le résultat du vote sera dévoilé 48 heures plus tard.

La ristourne sera calculée en fonction de l’utilisation des produits et services. Concrètement, les membres recevront notamment 0,58 $ par tranche de 1 000 $ pour les produits d’épargne et de crédit ; 0,58 $ par tranche de 1 000 $ d’achats sur carte de crédit ; 23 $ par tranche de 1 000 $ en assurance et en gestion de patrimoine ; un montant fixe de 75 $ lié à certains produits admissibles.

La direction rappelle que cette redistribution constitue une manière de souligner l’engagement des membres tout en contribuant à la vitalité du milieu.

En parallèle, la caisse a injecté plus de 87 000 $ dans la communauté en 2025, notamment via le Fonds d’aide au développement du milieu et des dons et commandites.

« C’est un peu la mission, la raison d’être : faire vivre le milieu et l’aider à progresser », a souligné le président, Jean-Maurice Tremblay.

Dans un contexte économique exigeant, la direction affirme vouloir poursuivre cet équilibre entre performance financière et retombées concrètes pour la Haute-Côte-Nord.