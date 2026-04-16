Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord : une ristourne en hausse pour les membres

Par Johannie Gaudreault 4:04 PM - 16 avril 2026
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La Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord a réalisé des travaux de 1,7 M$ sur son bâtiment. Photo Johannie Gaudreault

La Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord affiche des résultats financiers en croissance pour 2025, lui permettant de proposer une ristourne de près de 400 000 $ à ses membres.

Au 31 décembre 2025, le volume d’affaires de la caisse atteignait 344,2 M$, en hausse de 5 %. L’actif total a quant à lui bondi de 12,2 % pour s’établir à 190,5 M$, tandis que les excédents nets ont atteint 1,83 M$, une augmentation de 8,5 % par rapport à l’année précédente.

Fait marquant pour les membres : une somme de 398 264 $ sera redistribuée sous forme de ristourne individuelle, à laquelle s’ajoute un montant de 36 689 $ versé au Fonds d’aide au développement du milieu.

Notons que le projet de partage des excédents a été soumis au vote à l’assemblée générale annuelle tenue le 15 avril. Les membres avaient quatre jours pour voter, soit jusqu’au 19 avril à 23 h 59. Le résultat du vote sera dévoilé 48 heures plus tard.

La ristourne sera calculée en fonction de l’utilisation des produits et services. Concrètement, les membres recevront notamment 0,58 $ par tranche de 1 000 $ pour les produits d’épargne et de crédit ; 0,58 $ par tranche de 1 000 $ d’achats sur carte de crédit ; 23 $ par tranche de 1 000 $ en assurance et en gestion de patrimoine ; un montant fixe de 75 $ lié à certains produits admissibles.

La direction rappelle que cette redistribution constitue une manière de souligner l’engagement des membres tout en contribuant à la vitalité du milieu.

En parallèle, la caisse a injecté plus de 87 000 $ dans la communauté en 2025, notamment via le Fonds d’aide au développement du milieu et des dons et commandites.

« C’est un peu la mission, la raison d’être : faire vivre le milieu et l’aider à progresser », a souligné le président, Jean-Maurice Tremblay.

Dans un contexte économique exigeant, la direction affirme vouloir poursuivre cet équilibre entre performance financière et retombées concrètes pour la Haute-Côte-Nord.

Un regroupement pour assurer l’avenir des caisses de la Haute-Côte-Nord

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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