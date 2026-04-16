Détonation rapportée au parc Parent de Baie-Comeau : aucun appel reçu par la SQ

Plusieurs citoyens affirment avoir entendu une forte détonation le 15 avril vers 21 h 30 dans le secteur du parc Parent, à Baie-Comeau, mais la Sûreté du Québec indique n’avoir reçu aucun signalement.

Au lendemain d’un événement impliquant des coups de feu signalés à Chute-aux-Outardes, des citoyens de Baie-Comeau ont affirmé sur les réseaux sociaux avoir entendu une détonation mercredi soir vers 21 h 30 dans le secteur du parc Parent dans le secteur Mingan.

Des résidents de différentes rues du secteur, dont le boulevard Joliet, la rue Braud, la rue Chiasson et le boulevard Manicouagan, ont indiqué avoir perçu un « bang ». Sur les réseaux sociaux, certains évoquent l’hypothèse d’un coup de feu, tandis que d’autres avancent plutôt un feu d’artifice, un transformateur électrique ou un retour de flamme d’un véhicule.

Joint par Le Manic, le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, affirme toutefois que l’événement n’a fait l’objet d’aucun signalement.

« Nous n’avons reçu aucun appel concernant un coup de feu dans ce secteur hier soir. L’événement est donc considéré comme non fondé », indique-t-il.

Pour certains résidents, la détonation a néanmoins ravivé des inquiétudes. C’est le cas de Carl Quinn, victime d’une tentative de meurtre à son domicile par décharge d’armes à feu le 30 juin 2024. « Ça brasse les souvenirs et au moindre bruit, on se réveille », confie-t-il secoué.

La Sûreté du Québec rappelle que toute détonation suspecte ou événement pouvant s’apparenter à un coup de feu devrait être signalé au 911 afin de permettre aux policiers de vérifier la situation.