La garde côtière aux aguets en cas de recherche sauvetage

Les plaisanciers québécois peuvent désormais compter sur un filet de sécurité renforcé pour la saison estivale. La Garde côtière canadienne a annoncé l’ouverture de ses stations saisonnières de recherche et sauvetage dans la région du Québec, marquant ainsi le début officiel de la saison de navigation de plaisance 2026.

Les installations situées à Québec, Tadoussac, Havre-Saint-Pierre, Kegaska, Rivière-au-Renard et Cap-aux-Meules sont maintenant opérationnelles. Elles viendront appuyer les interventions d’urgence sur l’eau tout au long de la saison estivale, une période où l’achalandage nautique augmente considérablement.

Malgré l’arrivée du beau temps, les autorités rappellent que les conditions sur l’eau demeurent particulièrement risquées à cette période de l’année. « La température de l’eau reste très basse et met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l’air », souligne la Garde côtière canadienne. Cette réalité augmente les risques d’hypothermie en cas de chute à l’eau, même lors de journées plus clémentes.

Les plaisanciers sont invités à faire preuve de prudence et à bien se préparer avant de prendre le large. Le Transports Canada met d’ailleurs à leur disposition un guide de sécurité nautique, qui regroupe des conseils essentiels pour naviguer de façon sécuritaire.

En cas d’urgence sur l’eau, les citoyens peuvent joindre les services de recherche et sauvetage en tout temps, partout au pays, en composant sans frais le 1-800-463-4393.

Avec cette mise en service, les autorités souhaitent rappeler que la vigilance demeure le meilleur allié des plaisanciers pour profiter pleinement — et en toute sécurité — de la saison estivale.