Un regroupement pour assurer l’avenir des caisses de la Haute-Côte-Nord

L’avenir de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord passe-t-il par un regroupement ? C’est la question centrale qui a dominé l’assemblée générale annuelle tenue le 15 avril au Danube bleu, à Forestville, devant près de 40 participants.

Si l’assemblée a permis de faire le bilan des activités et des finances, l’attention des membres s’est rapidement tournée vers le projet de regroupement avec la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, dont le siège social est situé aux Escoumins.

Le président, Jean-Maurice Tremblay, a été clair : le statu quo comporte des risques dans le contexte actuel. « Si on veut vivre, si on veut survivre tout seul, ça devient plus dangereux pour les années à venir », a-t-il affirmé, évoquant des indicateurs économiques et démographiques préoccupants, notamment le manque de relève.

Selon lui, le regroupement permettrait de « bâtir une structure plus forte » et d’assurer la présence de services financiers sur le territoire pour les 10 à 20 prochaines années.

Maintenir les services… et en offrir plus

Accompagné de la directrice générale, Mélissa Lavallée, le président a insisté sur un point sensible pour les membres : le maintien des services de proximité.

Le projet prévoit deux pôles principaux, soit aux Escoumins et à Forestville, ainsi que le maintien de points de service, à Sacré-Cœur et Tadoussac. « On ne s’en va pas, on reste là », a insisté M. Tremblay.

D’ailleurs, la rénovation du bâtiment de la 2e Avenue, qui est presque complétée, a demandé un investissement de 1,7 M$. « On n’aurait pas investi ce montant pour fermer la caisse après », martèle le président qui veut rassurer les membres.

Mme Lavallée a ajouté que l’augmentation de la taille de l’organisation permettrait d’améliorer l’accès aux services, notamment en réduisant les délais pour obtenir un rendez-vous et en offrant davantage d’expertise spécialisée, comme celle d’un planificateur financier.

L’un des arguments phares du regroupement repose sur les retombées économiques locales.

Actuellement limitée dans ses capacités financières, la caisse pourrait, une fois regroupée, augmenter significativement ses contributions au milieu. « Si j’ai 30 000 $ à distribuer aujourd’hui, demain je pourrais en donner beaucoup plus », a illustré Mme Lavallée.

Le projet prévoit également un Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) bonifié, ce qui pourrait représenter, à terme, plusieurs milliers de dollars injectés dans les organismes du territoire.

La Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord est actuellement l’une des plus petites au Québec et la plus petite sur la Côte-Nord, une réalité qui inquiète le conseil d’administration.

« On est vulnérables à plusieurs enjeux », a reconnu le président, évoquant notamment les difficultés de recrutement, tant pour les employés que pour les postes de direction.

Le regroupement permettrait de passer à une organisation de plus de 12 000 membres, avec un actif combiné dépassant largement le demi-million de dollars.

Une nouvelle mouture bonifiée

Présenté une première fois il y a deux ans, le projet de regroupement a depuis été revu afin de répondre à certaines préoccupations exprimées par les membres.

Parmi les principaux changements, la gouvernance a été ajustée pour offrir une meilleure représentativité, passant d’une proposition de 4 administrateurs pour la Haute-Côte-Nord contre 7 pour l’autre caisse, à une formule plus équilibrée de 5 contre 6.

Le Fonds d’aide au développement du milieu a également été bonifié : plutôt qu’une simple mise à niveau entre les deux caisses pour une période de trois ans, la nouvelle mouture prévoit une majoration de 20 % des sommes, avec un partage complet après deux ans seulement.

Ces ajustements visent à assurer des retombées plus rapides et plus équitables pour l’ensemble du territoire.

Des questions et des inquiétudes

Plusieurs membres ont toutefois exprimé des préoccupations, notamment quant à la perte de proximité, à la représentativité au sein du futur conseil d’administration et à l’influence grandissante de la structure centrale.

Certains ont aussi remis en question la logique de croissance du mouvement Desjardins, rappelant ses origines locales.

En réponse, la direction a soutenu que le projet vise justement à préserver une présence régionale forte, plutôt que de risquer une centralisation imposée à plus long terme.

Prochaine étape : le vote

Le projet sera soumis au vote lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 8 juin, tenue simultanément à Forestville et aux Escoumins. Pour être adopté, il devra obtenir l’appui d’au moins 66,67 % des membres votants.

Si le feu vert est donné, le regroupement entrerait en vigueur le 1er janvier 2027 et permettrait la création de la Caisse Desjardins de La Haute-Côte-Nord.

D’ici là, la direction promet de multiplier les occasions d’information afin de permettre aux membres de se positionner « en toute connaissance de cause ».